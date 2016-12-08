«1С-Битрикс» поможет интернет-магазинам избежать штрафов

Компания «1С-Битрикс» представила новую версию платформы «1С-Битрикс: Управление сайтом» 17.0. Как рассказали CNews в компании, самыми важными обновлениями стали инструменты для работы интернет-магазинов по новому 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники», сервис «Перехват клиента» для увеличения числа повторных продаж, расширение возможностей онлайн-чата на сайте и комплекс нововведений для Enterprise-проектов.

Платформа «1С-Битрикс» предложит интернет-магазинам коробочное решение для соблюдения нового 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники». Сайты смогут подключать к интернет-магазину несколько параллельно работающих касс для соответствия законодательству.

С 1 февраля 2017 г. вступят в силу поправки к 54-ФЗ, которые изменят порядок работы и приема оплаты в интернет-магазинах. Каждый интернет-магазин должен иметь кассовый аппарат (ККТ), подключенный к интернету и соединенный с оператором фискальных данных (ОФД).

Касса будет печатать чек на каждую транзакцию в интернет-магазине. А после - отправлять его в ОФД для регистрации. Чек будет дублироваться клиенту на почту. Электронный вариант чека станет полноценной альтернативой бумажному.

Из ОФД данные будут уходить в Федеральную налоговую службу. С 1 февраля штраф за каждую незарегистрированную покупку в интернет-магазине, отсутствие онлайн-кассы или неотправку электронной версии чека клиенту будет составлять от 10 тыс. рублей до 100% суммы транзакции, но не менее 30 тыс. рублей.

Новый закон значительно усложнит работу интернет-магазинов. Количество заказов в интернет-магазине распределяется неравномерно – в зависимости от времени суток, сезона, акционных предложений. За одну секунду в интернет-магазин может поступать несколько десятков заказов, а текущее кассовое оборудование позволяет печатать не более 2 чеков за секунду. К интернет-магазинам на новом «1С-Битрикс» можно будет подключить несколько кассовых аппаратов параллельно. Эта проблема решена.

Операционная деятельность интернет-магазина зависит от места расположения серверов. Напомним. По новому закону, покупка не будет считаться совершенной, пока чек не будет зарегистрирован в ОФД. Интернет-магазин находится в Москве, а клиент – в Новосибирске. На скорость регистрации чека влияет разница во времени. Для регистрации транзакции интернет-магазин должен обратиться в физический ОФД, находящийся в Новосибирске.

Новый закон не учитывает специфику работы интернет-магазинов – в выходные и праздничные дни. В «1С-Битрикс: Управление сайтом» 17.0 реализован ряд новых решений для увеличения продаж интернет-магазина.

Новый сервис «Перехват клиента» создан для увеличения числа повторных продаж. Решение будет работать при интеграции платформы «1С-Битрикс» с сервисом Битрикс24. Сервис предполагает два бизнес-сценария для работы. «Перехват клиента» узнает и сообщит менеджеру интернет-магазина, если на сайт компании зайдет клиент, который уже что-то покупал на сайте. Он сохранит «путь» клиента по сайту, даже если клиент ничего не купит. Покажет все посещенные страницы. Зная, какими товарами интересовался клиент, менеджер сможет связаться с ним и сделать ему персональное предложение.

Во втором бизнес-сценарии сервис автоматически активирует процесс работы с брошенным заказом. Ваши менеджеры смогут быстро связаться с клиентом и предложить ему завершить покупку. Клиент будет приятно удивлен уровнем сервиса. Интернет-магазин повысит уровень конверсии. В решении также будут задействованы роботы CRM в Битрикс24.

Роботы CRM – инструмент для автоматизации процессов продаж в CRM. Компании получили возможность создавать сценарии работы, по которым CRM в Битрикс24 будет вести сделку: ставить задачи, планировать встречи, запускать рекламу и выставлять счета.

При работе с клиентом, «бросившим корзину», роботы CRM смогут автоматически отправить ему письмо, SMS, совершить звонок и даже зачитать ему голосом текстовое сообщение.

Другие обновления «1С-Битрикс: Управление сайтом» включают коммуникации на сайте. текст приветствия и вопросы, которые видит посетитель сайта при открытии онлайн-чата, можно гибко настроить в зависимости от контента страницы, новинки для Enterprise-проектов. Автоматизирована процедура работы с заказом: подтверждение заказа менеджером в один клик, выставление счета на оплату и процедура его оплаты, Google и HTTPS: в соответствии с требованиями Google реализовано отображение сайтов в безопасном режиме только по HTTPS

Сергей Рыжиков, генеральный директор компании «1C-Битрикс», отметил: «Новую версию «1С-Битрикс: Управление сайтом» 17.0 мы разрабатывали с учетом глобальных изменений в фискальной системе интернет-торговли России. По моему мнению, российский e-commerce сегмент до сих пор не понял масштаб и уровень этой проблемы. Федеральный закон №54 вступает в силу 1 февраля 2017 года. Осталось меньше 2 месяцев. За этот отрезок интернет-магазины должны решить задачу, для которой нет «правильного ответа». Объясню почему. Я считаю, что новый закон не учитывает специфику и интересы российского e-commerce. Операционная деятельность не стала легче. Она усложнилась. Новые требования заставляют интернет-магазины создавать «фермы» из физических касс. В 2017 году нужно максимально быстро регистрировать десятки и сотни заказов по новой фискальной схеме. Производить, регистрировать и отправлять чеки в тех транзакциях, где раньше этого делать было не нужно. Штрафы до 30 000 рублей на каждый чек «мотивируют» отрасль так же быстро искать выход из сложившейся ситуации. Мы заранее начали разработку решения для этой проблемы. Теперь наша платформа позволяет регистрировать несколько касс в системе интернет-магазина. Отправляет чек покупателю на e-mail. Масштабирует нагрузку. Защищает от сбоев в передаче фискальных данных. Главная задача «1С-Битрикс: Управление сайтом» 17.0 — сделать работу интернет-магазинов простой и удобной. В новом релизе мы этого добились».