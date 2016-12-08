Arrow Electronics пополнит своё предложение eVolve IoT-услугами от Vodafone

Компания Arrow Electronics, мировой поставщик продуктов, услуг и решений для промышленных и коммерческих пользователей электронных компонентов и корпоративных компьютерных решений, объявила о новом соглашении с компанией Vodafone, игроком рынка услуг сотовой сети и управления подключением интернета вещей (ИВ/IoT). Как сообщили CNews в Arrow, компания будет продавать IoT-услуги от Vodafone как часть ее eVolve IoT-предложения.

Предложение eVolve от Arrow представляет собой систему и готовое решение в виде коммуникационной платформы для работы с интернетом вещей, позволяющее предприятиям развертывать, управлять, контролировать, анализировать и безопасно монетизировать подключенные на глобальном уровне устройства на протяжении всего их жизненного цикла. Сотрудничество с Vodafone расширяет список услуг, доступных с помощью управляемых решений подключения к данным, которые Arrow теперь сможет обеспечить для обширной глобальной клиентской базы Vodafone. С быстрым ростом приложений и услуг, требующих подключения IoT, благодаря уже имеющимся возможностям Vodafone, в виде ее сети и услуг, клиентам будет предлагаться безопасное подключение с масштабируемостью и производительностью, отвечающим адресным нуждам бизнеса как сегодня, так и в будущем, рассказали в компании.

В целом объединение решений компаний Arrow и Vodafone позволит создать на рынке предложение с глобальным охватом сетевых, беспроводных и встраиваемых EDGE-технологий (англ. EDGE — Enhanced Data rates for GSM Evolution, цифровая технология беспроводной передачи данных для мобильной связи). Предложение охватывает области системной интеграции, платформ данных и облачной интеграции, а также корпоративные вычислительные системы, IoT-связь, EDGE-устройства и приложения, направленные на поддержку миллионов подключенных устройств. Как ожидается, данное соглашение позволит Arrow выйти на рынок и продавать сетевые услуги, специально предназначенные для клиентских приложений. Примером этого является наличие низкоскоростной передачи данных 2G для подключенных через SIM-карту М2М-приложений (англ. M2M — Machine-to-Machine, технология межмашинного взаимодействия).

«Решения и услуги компании Vodafone расширяют и укрепляют стратегию выхода компании Arrow на рынок в его быстрорастущих сегментах в пределах IoT. Наши обширные технологические решения в области IoT-технологий и профессиональные услуги в настоящее время дополняются дифференцированными сетевыми сервисами от мирового лидера», — заявил Эйден Митчелл (Aiden Mitchell), вице-президент по IoT-решениям компании Arrow.

Иво Рук (Ivo Rook), директор компании Vodafone по IoT, добавил: «Экосистема вокруг IoT будет иметь решающее значение для долгосрочного успеха этой технологии. Я считаю, что такого рода отношения с Arrow приведут к долговременному успеху для обеих наших компаний и расширят наше присутствие на рынке».