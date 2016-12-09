Cloud4Y предложит облачное решение интернет-магазинам

Компания Cloud4Y в рамках разработки отдельной программы для предприятий электронной коммерции намерена предложить специализированное решение для интернет-магазинов. Об этом CNews сообщили в Cloud4Y.

Известно, что посещаемость и конверсия торговых площадок в интернете во многом зависит от скорости загрузки сайта, что, в свою очередь, напрямую связано с рабочей загрузкой сервера. В целях поддержки интернет-предпринимательства Cloud4Y предложит компаниям облачный сервер в аренду на специальных условиях. Сервер будет доступен в «облаке» с преднастроенными системами, что позволит интернет-предпринимателям перейти на новую информационную инфраструктуру с минимальными временными потерями. Для систем объемом от 1 ГБ оперативной памяти предусмотрена возможность осуществлять полное управление и поддержку силами сотрудников технической команды Cloud4Y.

«По данным многочисленных исследований, существенный объем торговли приходится именно на интернет. Решение, которое мы предлагаем, позволит улучшить опыт взаимодействия пользователей и увеличить прибыль любым интернет-компаниям, в частности, тем площадкам, которые испытывают высокую нагрузку вне зависимости от сезона», — утверждают в компании Cloud4Y.