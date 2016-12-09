«Эттон» и WorldSkills Russia приступают к сотрудничеству в области ИТ

В ноябре Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия» (WorldSkills Russia) и компания «Эттон» начали сотрудничество по развитию направления WorldSkills и автоматизации чемпионатов профессионального мастерства на территории России. Об этом CNews сообщили в «Эттон».

В рамках проекта разрабатывается единая информационная платформа, которая сможет легко адаптироваться под различные группы и виды соревнований. Благодаря универсальному конструктору порталов дирекциям чемпионатов не потребуется создавать отдельно новые сайты для каждого мероприятия. База спортсменов, команд и событий будут представлены на одной площадке. Планируется, что новый ресурс объединит лучших представителей рабочих профессий, партнеров из различный отраслей производства, а также представителей государственных учреждений и учебных заведений под эгидой WorldSkills Russia.

По информации «Эттон», ресурс станет визитной карточкой WorldSkills Russia на мировой арене, поэтому изменения коснулись и дизайна. Основные принципы построения портала включают: акцент на фирменном стиле, интуитивный интерфейс и удобную навигацию.

«Сотрудничество “Эттон” и WorldSkills Russia в области ИТ — еще один шаг к успешной работе над повышением престижа рабочих профессий и развитием профессионального образования в России», — заявили в «Эттон».