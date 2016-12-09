Lifepay представила возможность работать с кассой по 54-ФЗ до вступления закона в силу

Lifepay объявила о создании кассы, соответствующей требованиям последней редакции федерального закона о применении контрольно-кассовой техники.

Как рассказали CNews в компании, владельцы смартфонов и планшетов на базе Android и iOS уже сейчас могут установить программное обеспечение на свои устройства и опробовать онлайн-кассу в действии.

Касса работает как на приём оплаты наличными, так и посредством различных типов эквайринга: торгового, мобильного, интернет и sms, а также интегрируется с системами 1С и CRM.

Изменения федерального закона о применении контрольно-кассовой техники.вступят в силу 1 февраля 2017 г. В первую очередь изменения затронут техническое оснащение ККТ. Каждый аппарат должен быть оснащён фискальным накопителем для передачи информации о проведённых операциях в зашифрованном неизменяемом виде оператору фискальных данных и в налоговую, а также иметь техническую возможность высылать электронную версию чека на электронную почту по требованию покупателя.