В Reg.ru стартовала регистрация односимвольных и премиум-доменов в зонах .МОСКВА и .MOSCOW

8 декабря в 12:00 Мск в Reg.ru началась регистрация односимвольных и премиум-доменов в доменных зонах .МОСКВА и .MOSCOW для всех желающих. Первая неделя регистрации будет проходить в формате голландского аукциона, сообщили CNews в Reg.ru.

Столичные доменные зоны .MOSCOW и .МОСКВА появились в 2014 г., наряду с другими геодоменами, соответствующими наименованиям крупных городов и мегаполисов — .PARIS, .HAMBURG, .AMSTERDAM, .OSAKA и .WIEN. На сегодняшний день общее число зарегистрированных доменов в .МОСКВА и .MOSCOW, по данным регистратора, достигает 42 тыс.

С 8 декабря Регистратурой доменных зон .МОСКВА и .MOSCOW вводится политика премиальных доменов. Каждый желающий сможет стать обладателем адреса, состоящего из родового слова или короткой аббревиатуры. Особенный интерес, по мнению Reg.ru, вызывают односимвольные домены (например, 1.MOSCOW или А.МОСКВА), которые ранее были недоступны для массовой регистрации.

В первую неделю регистрация премиум-доменов пройдёт в формате голландского аукциона — с 8 по 14 декабря. В основе аукциона лежит сформированный регистратурой список премиум-доменов, разделённый на 13 категорий с разной стоимостью — от 308 тыс. до 8,8 тыс. рублей. Например, домены 1.МОСКВА, V.MOSCOW относятся к 13 категории, а домены КОНФЕТЫ.МОСКВА, CHERRY.MOSCOW, ВЕЧЕРНЯЯ.МОСКВА, ЛОЛ.МОСКВА, ШАМПАНСКОЕ.МОСКВА — к 1-й. В ходе аукциона ежедневно цена доменов в каждой категории будет снижаться и в заключительный день составит от 45,5 тыс. до 1,3 тыс. рублей и закрепится как итоговая стоимость для всех дальнейших регистраций. Стоимость последующего продления домена будет равна цене его первичной регистрации.

Для участия в регистрации премиум-доменов достаточно оставить заявку с указанием желаемого домена на сайте аккредитованного регистратора Reg.ru. При наличии нескольких претендентов на одно доменное имя будет действовать принцип первой принятой заявки, то есть право регистрации получит пользователь, подавший заявку и оплативший регистрацию раньше других.

«Ранее, короткие домены в зонах .МОСКВА и .MOSCOW, в том числе односимвольные, находились в специальном списке Реестра. Получить их можно было только обратившись с запросом к Реестру и только в том случае, если этот запрос будет одобрен. Де-факто такие домены были закрыты для рядовых пользователей, — пояснил генеральный директор Reg.ru Алексей Королюк. — Введение политики премиальных доменов меняет ситуацию, делая самые короткие и лаконичные домены доступными для всех желающих. Односимвольные-двухсимвольные домены как никакие другие будут запоминаться с первого взгляда, а значит, они идеальны для использования в маркетинговых и рекламных кампаниях самых разных организаций».