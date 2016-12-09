velcom расширит сеть «Атлант Телеком» и оптимизирует IPTV

Международный холдинг Telekom Austria Group, владеющий velcom, завершил сделку по покупке 100% долей уставного фонда «Атлант Телеком» (частного провайдера в Беларуси, который развивает фиксированный ШПД в интернет, IPTV и кабельное ТВ) и дочерней «Телесети» у инвесткомпании «Зубр Капитал» и Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). В планах холдинга — активное развитие фиксированной сети оператора, сообщили CNews в velcom.

«Решений по изменению бренда «Атлант Телеком» не было, юридическая самостоятельность компании сохранится, а все текущие обязательства перед абонентами будут выполняться в полном объеме», — отметил заместитель генерального директора velcom по фиксированной связи и интеграции, а также директор «Атлант Телеком» Антон Бладик. По словам топ-менеджера, «Атлант Телеком» вместе с velcom продолжат строительство Ethernet-сети в Минске и областных центрах. В настоящее время специалисты обеих компаний вместе изучают различные сценарии развития инфраструктуры и подключения новых пользователей.

В то же время, планируется, что качество услуги фиксированного интернета и сервиса для клиентов будет повышено за счет трансфера технологий от velcom и объединения ресурсов. «Изменения будут происходить только в лучшую сторону. Компетенции, которыми обладает velcom, будут направлены на то, чтобы создать удобства для пользователей бренда “Атлант Телеком” во всех городах его присутствия», — заявил топ-менеджер velcom.

Тарифная политика в сфере фиксированного интернета пока останется без изменений. То же самое касается IP-телевидения и других сервисов, которые компания предоставляет абонентам. Количество телеканалов планируется увеличить, «кинозалы» сохранить — для их наполнения используется только легальный контент. «В будущем сервис IPTV должен получить больше телеканалов и контента. Кроме того, он станет мобильнее — планируется, что смотреть телевидение можно будет с разных устройств», — пояснили в компании.

По словам топ-менеджера, сформированная в velcom система принципов деловой этики во взаимоотношениях с клиентами, партнерами и прозрачные отношения внутри компании будут применены в «Атлант Телеком» и помогут в устойчивом развитии общего бизнеса.

В свою очередь, опыт бренда «Атлант Телеком» поможет оператору velcom с развитием фиксированного интернета для физических и юридических лиц. «Та экспертиза, которая за годы работы накоплена провайдером, найдет применение при дальнейшем строительстве фиксированной сети и подключении новых абонентов. Речь не идет о соподчинении компаний: velcom и “Атлант Телеком” продолжат развиваться, последовательно сближаясь, а совместная работа станет более эффективной за счет использования взаимного опыта. И это, безусловно, почувствуют наши клиенты во всех регионах Беларуси», — убежден Антон Бладик.