Сервис Navi Event поможет создать цифровой адрес для любого места и события

Проект Naviaddress («Навиадрес»), запустивший в октябре одноименную систему адресации мест и объектов с помощью цифр, представил новый продукт — Navi Event. Как сообщили CNews представители Naviaddress, сервис стал продолжением развития системы адресации и призван помочь организаторам мероприятий создать простой цифровой адрес не только для любого места, но и для любого события.

В частности, продукт позволит внести в цифровой адрес всю информацию о мероприятии: название, описание с фотографиями, даты проведения и способы связи — сайт, соцсети, телефоны, электронная почта. Все это привязывается к любой точке на карте, будь то павильон крупного выставочного центра, площадь в центре города или поляна в лесу. Еще проще создать адрес события на основе уже существующего навиадреса, что актуально для часто используемых площадок, пояснили разработчики.

Участникам и гостям Naviaddress поможет легко найти мероприятие, проложить маршрут до места проведения, используя любое навигационное приложение, либо предложит вызвать такси. Таким образом, под рукой всегда будет вся информация о мероприятии, включая количество дней, оставшихся до даты проведения.

В целом Navi Event — это бесплатный продукт, обеспечивающий быстрый способ организовать мероприятие и оповестить группу людей о любом событии: встрече, свадьбе, концерте, выставке, корпоративе, дне рождения и так далее. Адрес присваивается мероприятию в простом формате: например, выставка с навиадресом #007, уточнили представители Naviaddress.