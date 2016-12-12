Startpack теперь подскажет, входит ли сервис в Единый реестр российских программ

Аналитики системы поиска облачных сервисов Startpack.ru выяснили, что для импортозамещения наиболее готовы системы электронного документооборота. Чтобы упростить подбор продуктов, которые бизнес и государственные учреждения могут использовать для импортозамещения, на странице каждого сервиса в Startpack теперь указано, входит ли он в «Единый реестр российских программ», созданный Минкомсвязи России. Как сообщили CNews в Startpack, из 1413 сервисов таких оказалось 42. Среди них — «МойОфис», «Битрикс24», «Диадок» и другие.

Запрет закупок иностранного софта особо коснулся госорганов с 1 января 2016 г. (при наличии российских аналогов в реестре). Сегодня в Единый реестр российских программ входят 2285 программных продуктов. Но сам по себе реестр не помогает искать полезные решения, а лишь уточняет — можно применять софт или нельзя. Разработчики Startpack на этот случай сделали механизм подбора для тех, кто хочет найти «одобренный» облачный сервис, ориентируясь ещё на возможности и отзывы.

Таким образом, каждый пользователь может войти в систему и в своём профиле включить «Опцию импортозамещения в фильтрах». После этого в рейтингах сервисов (например, в рейтинге СЭД), кроме прочих, появится новый критерий подбора — «Поддержка импортозамещения». Он помогает найти сервисы, которые входят в упомянутый реестр Минкомсвязи. Среди систем электронного документооборота — таких 10, систем управления проектами — 8, указали в компании.

Кроме них, Startpack показывает ещё и сервисы, у которых есть интерфейс на русском языке, и которые, по специфике деятельности, не собирают персональные данные пользователей. Для случаев, когда персональные данные собираются, учитывается соответствие сервисов федеральным законам № 152-ФЗ и № 242-ФЗ (последний вступил в силу 1 сентября 2015 г.).

Импортное ПО пока по-прежнему пользуется спросом у бизнеса, и на него приходится большая часть госзакупок. По данным Минкомсвязи России, в 2014 г. доля импорта бизнес-приложений и онлайн-сервисов для корпоративной среды составляла 75% и 50% соответственно. По прогнозам министерства к 2020 г. эти доли сократятся на 25%. Из всех представленных в Startpack сервисов только 11% заботятся о соблюдении российского законодательства, отметили в компании.