Tele2 сделала 4G в Москве бесплатным

Альтернативный оператор мобильной связи Tele2 предоставляет столичным клиентам безлимитный 4G-интернет. Новые и действующие абоненты пакетных тарифов оператора автоматически получают бесплатный доступ к сети LTE на три месяца, сообщили CNews в Tele2.

Безлимитный 4G-интернет доступен абонентам Tele2 Московского региона с 12 декабря. Теперь клиенты оператора могут бесплатно пользоваться услугами передачи данных в столичной сети LTE без ограничений: даже при исчерпании основного пакета трафика скорость 4G останется высокой, указали в компании.

Tele2 активирует бесплатный доступ к LTE-сети при подключении или переходе абонентов на тарифные планы «Черный», «Очень черный», «Самый черный», «Сверхчерный» до 10 апреля 2017 г. Действующие пользователи этих тарифов также получают безлимитный 4G-интернет на три месяца — сервис подключается автоматически 12 декабря 2016 г.

В Tele2 отметили постоянный рост потребления услуг передачи данных среди своих абонентов. При этом трафик в сети LTE увеличивается быстрее, чем в 3G. Так, за последние полгода среднемесячный прирост передачи данных в 3G-сети составил 11%, в то время как аналогичный показатель в стандарте 4G достиг 23% в месяц. Это свидетельствует об активном росте проникновения смартфонов с поддержкой LTE в московской сети Tele2 и высоком качестве связи четвертого поколения в столице.

«Столичные абоненты Tele2 — активные пользователи мобильного интернета. По итогам ноября среднесуточный объем передачи данных в сети Tele2 составил 160 терабайт, и потребление трафика будет только расти, — рассказал Игорь Жижикин, директор макрорегиона «Москва» Tele2. — Результаты независимых исследований подтверждают высокое качество наших 4G-услуг, и мы рады дать нашим абонентам возможность пользоваться ими без каких-либо ограничений. Сегодня мы запускаем акцию c бесплатным и безлимитным доступом к 4G-сети. Сервис настроен таким образом, что пакет включенного трафика не расходуется при нахождении в сети четвертого поколения, а определение ее типа происходит автоматически. Теперь абоненты Tele2 смогут не просто убедиться в качестве и скорости LTE-соединения, но сократить свои затраты на мобильный интернет».