Новая версия браузера Opera пополнилась конвертером валют

Opera Software представила новую версию браузера Opera с встроенным конвертером валют. Как рассказали CNews в компании, Opera стала первым крупным браузером, встроившим данную функцию в свой интерфейс. Благодаря этому, большое количество пользователей, предпочитающих совершать покупки онлайн, смогут видеть стоимость товара в интересующей их валюте.

Трансграничная онлайн-торговля переживает бум по всему миру, и ее объем к 2020 г., по прогнозам Accenture и AliResearch, должен достигнуть $1 трлн. Согласно этому же прогнозу, через четыре года почти половина онлайн-покупателей по всему миру будут приобретать товары в онлайн-магазинах, расположенных за пределами их стран. Все эти тренды свидетельствуют о том, что пользователям приходится все чаще прибегать к помощи онлайн-калькуляторов для расчета стоимости товара в своей родной валюте.

Чтобы воспользоваться конвертером валют, достаточно навести курсор мыши на стоимость, которую необходимо конвертировать, после чего в появившемся окошке отобразится стоимость в предпочитаемой валюте.

Список всех доступных валют доступен в настройках браузера. На сегодняшний день, новый браузер Opera поддерживает конверсию 32 валют, для чего используются ежедневно обновляющиеся курсы валют Европейского центрального банка.

Интеллектуальный механизм быстрого запуска браузера теперь учитывает порядок вкладок для определения приоритетного запуска некоторых из них при следующем открытии Opera, запоминает, какие вкладки использовались непосредственно перед закрытием Opera.

«Еще в начале года мы собрались, чтобы подумать о том, что действительно необходимо людям в сети. И мы быстро поняли, что современные браузеры не уделяют должного внимания потребностям пользователей. Люди хотели бесплатный VPN-сервис, и чтобы их браузер помогал им по-новому взаимодействовать с любимыми веб-сайтами», – отметил Кристиан Колондра, руководитель браузера Opera.

Список улучшений в браузере Opera в 2016 г. включает в себя: встроенный блокировщик рекламы, функцию экономии заряда батареи, возможность «выноса» видео в отдельное окно, персональную новостную ленту, более быстрый старт браузера и теперь еще и встроенный конвертор валют.