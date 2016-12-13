PayPal: россияне хотят иметь возможность бесплатно возвращать приобретённые в Сети товары

Международная платёжная платформа PayPal приняла решение, согласно которому программа бесплатного возврата товаров, изначально запущенная PayPal в пилотном режиме и доказавшая свою востребованность у пользователей в России, продолжит работу в нашей стране и на других рынках на постоянной основе. Как сообщили CNews в PayPal, Россия вошла в десятку стран, где покупатели активнее всего регистрируются для возможности вернуть товар бесплатно — из 50 рынков, где была открыта эта программа.

Как рассказали в компании, данная программа призвана помочь людям с большей уверенностью совершать покупки в Сети. Россияне теперь смогут на постоянной основе легко возвращать материальные товары, приобретённые в интернете с оплатой через PayPal. Это не зависит от причины возврата. Получить возмещение стоимости отправки можно непосредственно на свой счет в PayPal — для этого достаточно просто подписаться на эту программу на сайте PayPal.

Согласно статистике PayPal, российские покупатели в основном возвращают предметы одежды, электронику и обувь и чаще всего — товары продавцам из Италии, России и Великобритании. Основными причинами возврата являются ошибка при заказе продукта, выборе размера и несоответствие полученного продукта ожиданиям/описанию на сайте продавца.

Боязнь проблем при возврате товаров — одна из основных причин, влияющих на частоту покупок в Сети. Эту причину, по данным недавнего исследования Ipsos, назвали 37% покупателей российских онлайн-магазинов и 31% приобретающих товары за рубежом. Теперь россияне могут пользоваться программой бесплатного возврата товара на постоянной основе. Это не менее важно и для российских онлайн-продавцов, поскольку их клиенты — как в России, так и в 49 других странах — получают еще одно подтверждение надежности покупки, и при этом возврат компенсируется со стороны PayPal.

В целом пользователи, зарегистрированные в сервисе, могут получить возмещение до 12 возвратов в год на сумму до p1500 за каждый возврат. По результатам анализа покупок, оплаченных с помощью PayPal, суммы в p1500 должно быть достаточно для покрытия расходов, связанных с доставкой большинства материальных товаров в любую точку мира.