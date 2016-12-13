«ВКонтакте» верифицировала официальное сообщество Швеции

«ВКонтакте» официально объявила о верификации официального сообщества Швеции в своей социальной сети. Как рассказали CNews в компании, Швеция стала первой страной, чьё сообщество было официально верифицировано «ВКонтакте» — vk.com/swedenofficial.

Официальная страница сообщества рассказывает пользователям «ВКонтакте» о шведской культуре, событиях, праздниках, языке, традиционных блюдах; знакомит с достопримечательностями и природой страны.

О Швеции рассказывают шведские и российские авторы, журналисты, знаменитости: пользователи, которые хотят посетить страну, учиться или работать в Швеции, получат информацию из первых рук.

Хенрик Селин, заместитель генерального директора Шведского института, отметил: «Мы очень рады стать первой страной, официальное представительство которой верифицировано в VK. "ВКонтакте" — одна из крупнейших социальных сетей в мире. Для Швеции важно идти в ногу со временем и вести диалог на том языке и на тех платформах, которые популярны в русскоязычном интернете».

Евгений Красников, пресс-секретарь ВКонтакте, сказал: «"ВКонтакте" представлены миллионы людей и компаний со всего мира, социальная сеть переведена более чем на 80 языков. Теперь в VK впервые появилось сообщество целой страны, благодаря чему пользователи смогут расширить свои горизонты и познакомиться со Швецией и её жителями».

Сообщество «Швеция» — часть проекта sweden.ru, который рассказывает русскоязычной аудитории о стране, её культуре, традициях и людях, о том, как и чем живут обычные шведы. Шведский институт — государственное ведомство, занимающееся распространением информации о Швеции.