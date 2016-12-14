Экспериментальный «Яндекс.Диск» отказался от локального хранения файлов

«Яндекс» объявил о выпуске экспериментальной программы — бета-версии «Яндекс.Диска» 2.0 для компьютера. Как рассказали CNews в компании, в отличие от других клиентов для облачных хранилищ, новый «Диск» хранит файлы только в облаке, так что они не дублируются на компьютере пользователя.

«Бета-версия «Яндекс.Диска» 2.0 — это не замена классической программы «Диска», а отдельный продукт для людей, которые хотят управлять своим облачным хранилищем с компьютера, а хранить файлы локально не хотят. Наш опрос показал, что 23% пользователей десктопного клиента «Яндекс.Диска» недовольны тем, что папка «Диска» занимает место на компьютере. Для них мы и разработали новую программу», — сказала руководитель облачных сервисов «Яндекса» Наталья Хайтина.

Экспериментальная программа «Яндекс.Диска» предназначена для сохранения файлов в облаке: для загрузки достаточно перетащить файл на виджет программы. Внешне новый «Диск» похож на системные файловые менеджеры Проводник и Finder, так что пользователям будет несложно освоить интерфейс.

Бета «Яндекс.Диска» 2.0 пригодится тем, кому важно освободить место на компьютере или сохранить в облаке копии документов, но при этом всегда иметь их под рукой. Если есть интернет, любой файл можно открыть и отредактировать — все изменения сохранятся автоматически.

Программа доступна для Windows и macOS. Пользователи, у которых установлена классическая версия «Яндекс.Диска», тоже могут попробовать новый «Диск» — программы работают параллельно и не мешают друг другу.

«Яндекс.Диск» — это облачный сервис для хранения файлов, которые доступны пользователю на компьютерах, планшетах и смартфонах, подключённых к интернету. На старте каждый пользователь «Диска» получает 10 бесплатных ГБ. Дополнительное место можно купить: 10 ГБ стоят 30 руб. в месяц, 100 ГБ — 80 руб., 1 ТБ — 200 руб.