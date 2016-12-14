Mail.Ru Group запускает новый формат рекламы

Mail.Ru Group анонсировала новый формат рекламы «Видео+» — десктопное и мобильное видео в ленте с кросс-частотой в социальных сетях. Как рассказали CNews в компании, потенциальный недельный охват рекламы может составить более 50 млн пользователей по России, что превышает охват любого другого медиаресурса в России.

Рекламодатели смогут оптимизировать охват и частоту демонстрации рекламных постов в ленте ВКонтакте и Одноклассников: новый алгоритм учета показов распознает одного и того же пользователя не только на разных устройствах, но и в разных социальных сетях. Так, если в настройках кампании будет установлен однократный показ на одного уникального пользователя, то человек увидит рекламный ролик всего раз: после просмотра рекламного поста в ВКонтакте на смартфоне, аналогичная реклама в Одноклассниках на десктопе показана уже не будет — и наоборот. При выборе другого значения (к примеру, пять показов одному пользователю) показы в любой из социальных сетей будут суммироваться, пока не достигнут выбранной отметки.

Нововведение позволяет рекламодателям донести рекламное сообщение в видеоформате одновременно до всех пользователей российских социальных сетейи исключить незапланированные повторные показы. Благодаря этому затраты на рекламу сократятся; кроме того, компания сможет точно рассчитать охват и установить желаемое количество контактов пользователя с рекламным роликом.

«Видеореклама как традиционный и понятный рынку формат меняется вместе с привычками аудитории. Люди все больше времени проводят в мобильных устройствах — соответственно, реклама становится более мобильной; а поскольку основным каналом получения информации стали ленты социальных сетей, в них появились рекламные сообщения – и видеоформаты. Мы уверены, что уникальные возможности охвата, предоставляемые нашими ресурсами, доступ к самым современным рекламным технологиям и прозрачные принципы ценообразования будут востребованы рекламным рынком. При этом основное достоинство формата видеопоста в ленте — это ещё и максимальная дружелюбность по отношению к зрителю-пользователю: непонравившийся ролик можно просто проскроллить», — отметил заместитель генерального директора Mail.Ru Group Дмитрий Сергеев.

«Мы рады предложить формат "Видео+", который позволяет точно задать частоту показов рекламы человеку, даже если он пользуется обеими соцсетями и заходит с разных устройств. Это, в свою очередь, даст рекламодателям возможность повысить эффективность использования рекламного бюджета», — сказала коммерческий директор Mail.Ru Group Элина Исагулова.

При размещении видеорекламы будут доступны сотни различных таргетингов, создание любых кастомных сегментов аудитории и применение всех остальных технологий размещения, предлагаемых платформой myTarget. Стоимость показа рекламы будет определяться на едином аукционе нативной видеорекламы. А благодаря интеграции с MOAT рекламодатель может получить независимую статистику по видимости рекламных показов.

Baye­r и группа компаний Danone в России — первые рекламодатели, принимающие участие в тестировании нового формата.

Предполагается, что в начале 2017 г. будет также реализована возможность покупки через myTarget и его авторизованных партнеров видеорекламы схожих форматов с кросс-частотой по другим социальным сетям.