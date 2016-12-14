«Мегафон» стал основным поставщиком телеком-услуг для управления ФССП по Дагестану

«Мегафон» одержал победу в открытом конкурсе на предоставление услуг мобильной связи и высокоскоростного интернета для управления Федеральной службы судебных приставов по республике Дагестан. Об этом CNews сообщили в «Мегафоне».

Оператор расширил действующий контракт на предоставление услуг фиксированной связи, став основным поставщиком телеком-услуг для ведомства. В начале декабря 2016 г. «Мегафон» уже обеспечил служащих управления 50 корпоративными SIM-картами в рамках тарифного плана «Корпоративный безлимит», с помощью которого для каждого сотрудника в соответствии с его должностными обязанностями можно настроить лимит пользования услугами связи — максимальный объём интернет-трафика, пакеты минут голосовых вызовов и SMS, а также задать территориальные направления или ограничения вызовов. Кроме того, заказчику предоставлен сервис «Онлайн-конференция» для проведения видеосовещаний сотрудников в HD-качестве без установки дополнительного программного обеспечения из любой точки республики.

«“Мегафон” уже более 10 лет является одним из игроков корпоративного рынка Дагестана. Сегодня мы обслуживаем уже сотни юридических лиц, значительную часть которых составляет госсектор, — заявил Олег Асваров, директор регионального отделения «Мегафон» в Дагестане. — Нас выбирают за качество связи, надёжность и безопасность коммуникаций, клиентский сервис и гибкую ценовую политику. Приятно, что наши ключевые корпоративные абоненты, в том числе и управление Федеральной службы судебных приставов, заинтересованы в развитии партнёрства и повышении объёмов потребления наших услуг».

Оператор оказывает полный комплекс телекоммуникационных услуг государственным и коммерческим структурам, включая мобильную и фиксированную связь, конвергентные предложения, доступ в интернет, аренду каналов связи и виртуальных серверов на базе облачных технологий, организацию VPN-сетей и конфиденциальную связь.