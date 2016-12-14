Объем платежей через Единый портал госуслуг в 2016 вырос более чем в 2 раза

Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации объявило о том, что за 11 месяцев 2016 г. через Единый портал государственных услуг (ЕПГУ) было совершено рекордное количество платежей. В общей сложности объем платежей составил p6,4 млрд и превысил показатели прошлого года за аналогичный период более чем вдвое, сообщили CNews в Минкомсвязи.

Согласно официальной статистике, за 11 месяцев 2016 г. пользователи ЕПГУ совершили 6,4 млн платежей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатели также улучшились более чем вдвое. Для сравнения, за 11 месяцев 2015 г. через портал ЕПГУ пользователи совершили 2,5 млн платежей на сумму p2,9 млрд.

«Мы активно развиваем платежные сервисы на Едином портале госуслуг: в мае 2016 года совместно с Федеральной налоговой службой запустили сервис по оплате налогов, в ноябре после оплаты госпошлины стала возможна подача через ЕПГУ заявления на регистрацию брака в органы Записи актов гражданского состояния. Ежемесячно на портале регистрируется от одного до двух миллионов пользователей, — рассказал заявил заместитель главы Минкомсвязи России Алексей Козырев. — В ноябре 2016 года был поставлен рекорд по количеству новых подключений, пользователями ЕПГУ стало 2,4 млн человек. Сейчас на портале уже более 37,7 млн пользователей. Эти граждане выбирают Единый портал госуслуг как единую точку взаимодействия с государством и получения госуслуг в электронном виде».