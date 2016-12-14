Reg.ru создал Whois-бота в Telegram

Российский регистратор доменов и хостинг-провайдер Reg.ru создал собственного Telegram-бота. Он позволяет проверить статус домена и получить информацию в сервисе Whois через интерфейс мессенджера, сообщили CNews в Reg.ru.

Регистратор доменов создал бота в Telegram, основываясь на своём API. Бот даёт возможность определить статус домена — занят он или нет, а также получить сводную информацию о домене через серфис Whois. Для занятого домена автоматически выдаётся базовая информация о нём и его нынешнем владельце (за исключением случаев, когда данные администратора скрыты, согласно политике конфиденциальности регистратуры или в связи с использованием услуги Privat Person). Если же домен свободен, пользователь имеет возможность перейти на сайт и зарегистрировать его. Для покупки желаемого домена, выставленного на продажу на специализированной площадке, например, в магазине доменов Reg.ru, пользователь сможет обратиться к продавцу напрямую, а в остальных случаях — заказать услугу «Доменный брокер».

Для установки Whois-бота от Reg.ru достаточно перейти по адресу telegram.me/whoisdombot/ и нажать кнопку подтверждения. После этого, он появится в списке контактов. Найти бота также можно через поиск в Telegram, введя @WhoisDomBot.

«Использование ботов в мессенджерах — один из интереснейших трендов в современном digital-мире. Они позволяют пользователям делать рутинную работу гораздо быстрее, экономя тем самым время. Создание Telegram-бота Reg.ru — это шаг навстречу нашим пользователям. Whois-бот даёт возможность клиентам проверять статус домена прямо в мессенджере, не заходя на сайт, что особенно удобно для тех пользователей, которые всегда находятся в движении, и под рукой есть только мобильное устройство», — отметил генеральный директор Reg.ru Алексей Королюк.