«Яндекс.Касса» поможет интернет-магазинам выставлять счета через retailCRM

«Яндекс.Касса» стала оператором платежей в retailCRM — системе автоматизации интернет-магазина, к которой подключены больше 2,5 тыс. онлайн-площадок. Теперь они смогут выставлять клиентам счета по SMS, электронной почте или в мессенджере и принимать онлайн-оплату популярными способами, сообщили CNews в «Яндексе».

Новая возможность подойдёт как интернет-магазинам, так и компаниям, не имеющим своего сайта: «Яндекс.Касса» позволяет выставить счёт через retailCRM в виде SMS или ссылки, которую можно отправить клиенту любым удобным способом — например, в чате, мессенджере или по электронной почте. Счёт по SMS пользователь сможет оплатить через мобильный банк Сбербанка, а по ссылке — из электронного кошелька, с банковской карты, с помощью интернет-банкинга, с мобильного номера или наличными через любую из 250 тыс. точек приёма платежей в России и других странах СНГ.

«Возможность продавать товары с частичной или полной предоплатой важна для любого интернет-магазина: повышается число оплаченных заказов, сокращается кассовый разрыв, — отметил Дмитрий Бороздин, генеральный директор retailCRM. — Выставление счетов онлайн — настоящая находка для интернет-магазинов, торгующих товарами импульсного спроса, компаний, не имеющих своего сайта, а также фирм, в бизнесе которых львиную долю занимают телефонные продажи».

Чтобы выставлять счета через retailCRM, интеграция с «Яндекс.Кассой» не требуется — интернет-магазину достаточно подписать с нею договор.

Функция выставления счетов появилась в «Яндекс.Кассе» в 2015 г. Сегодня её используют больше 2 тыс. компаний. За последние полгода число отправленных счетов выросло в 2,5 раза. Средний платёж по ним составляет, по данным «Яндекса», p7,5 тыс. Чаще всего счета выставляют интернет-магазины физических товаров, компании, оказывающие разные услуги, а также дистрибуторы компьютерных программ и контента.