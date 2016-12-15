Хакеры управляют бэкдором через Telegram

Вирусная лаборатория Eset обнаружила кибератаку на украинские финансовые компании. Хакеры управляют вредоносным ПО через Telegram и оставляют на зараженных компьютерах отсылки к сериалу «Мистер Робот», сообщили CNews в Eset.

Атака начинается с фишингового письма с документом-приманкой — файлом Excel с вредоносным макросом. Исполнение макроса приводит к запуску даунлоадера, который загружает с удаленного сервера основную программу — бэкдор Python/TeleBot.

TeleBot «общается» с атакующими при помощи Telegram. При этом у каждого образца бэкдора есть свой аккаунт в мессенджере. Хакеры отправляют бэкдору команды: загрузить в чат изображения и другие файлы с зараженного компьютера, сообщить информацию о системе и пр. Кроме того, бэкдор сохраняет в своей папке файлы, полученные от атакующих — так в систему переправляются другие вредоносные программы.

Помимо Telegram, бэкдор может использовать другие каналы связи. Например, аналитики Eset изучили образец, который использовал в качестве командного сервера ящик на outlook.com.

После заражения компьютера атакующие перехватывают нажатия клавиш, собирают сохраненные пароли из большинства браузеров и учетные данные Windows. Данные позволяют компрометировать другие устройства внутри локальной сети.

Вредоносный инструмент BCS-server открывает доступ к внутренней сети организации. Он позволяет атакующим взаимодействовать с внутренними серверами и открывает доступ к незараженным (пока) компьютерам. Инструкция к BCS-server написана на русском.

На финальном этапе атаки используется деструктивный компонент KillDisk. Программа удаляет важные системные файлы, после чего компьютер перестает загружаться, а также переписывает файлы некоторых типов. Изученные в Eset образцы «знали», в частности, форматы .doc, .docx, .xls, .xlsx, .zip, .rar и др.

KillDisk может создавать новые небольшие файлы взамен удаленных. Новые содержат одну из двух строк: mrR0b07 или fS0cie7y — вместо исходного содержимого. Это не единственная отсылка к сериалу «Мистер Робот» — изученная версия KillDisk отображает соответствующую картинку.

По информации Eset, малварь не хранит изображение. Код рисует картинку в режиме реального времени при помощи Windows GDI.

Как указали в компании, цель киберпреступников, стоящих за этими атаками — саботаж. Для реализации намерения они изобретают вредоносные программы и схемы, в частности, Telegram Bot API вместо командного сервера.