МТС удвоила число населенных пунктов с 4G в Рязанской области в 2016 году

МТС подвел итоги реализации масштабной программы развития сети LTE в Рязанской области в 2016 г. Как рассказали CNews в компании, за год МТС увеличила число базовых станций сети 4G почти в полтора раза, что позволило обеспечить скоростным интернетом жителей еще 32 населенных пунктов области, в том числе небольших сел и деревень. Всего сеть LTE МТС доступна 750 тыс. жителей региона.

Масштабное развитие сети LTE стало возможным благодаря запуску первой в Рязанской области «технейтральной» сети LTE-1800, в результате чего в еще 30 населенных пунктов региона появился 4G-интернет. В их числе города Спас-Клепики, Михайлов, Спасск-Рязанский, Шацк, Ряжск, поселки Каширин, Хрущево и другие населенные пункты. «Пробивной» сигнал базовых станций в диапазоне 1800 МГц обеспечивает проникновение 4G-связи даже сквозь бетонные стены зданий.

В результате развития сети общий LTE-трафик с начала года вырос на 30 процентов, каждый четвертый мегабайт информации сейчас скачивается через 4G. При этом самыми «качающими» в Рязани стали Московский, Железнодорожный и Октябрьский районы. В ТОП-5 интернет-активных мест города вошли Рязанский Кремль, Верхний городской сад, пешеходная улица Почтовая, а также пляжи в районах Солотча и Борки.

В области самыми качающими оказались Рязанский, Скопинский и Рыбновский районы. ТОП-5 самых «качающих» мест в рязанской глубинке составили пляжи в Спасском и Рязанском районах, санаторий «Приока», музей-заповедник Сергея Есенина в Константинове и район усадьбы фон-Дервиза в Кирицах.

«МТС в Рязанской области в 2016 году совершила 4G-прорыв, увеличив число населенных пунктов c LTE-связью с 22 до 54 – более, чем в два раза. В большей части из них с запуском базовых станций LTE-связь появилась впервые. Вместе с тем, мы продолжаем развитие в регионе фиксированной связи, а также сетей 2G и 3G. Например, в 2016 году нам удалось существенно улучшить качество голосовой связи на федеральных трассах М5 и М6. В наших планах на 2017 год дальнейшее расширение покрытия 4G и улучшение качества связи во всех сетях», – отметил директор МТС в Рязанской области Александр Ляк.