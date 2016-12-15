Tickets Cloud запустил сервис закрытых билетных продаж

Билетная платформа Tickets Cloud запустила новый сервис — закрытую продажу билетов. Новая функция позволяет организатору провести защищенную продажу билетов для лояльной аудитории при помощи уникальных паролей, сообщили CNews в Tickets Cloud.

В частности, организатор мероприятий получает возможность: проведения онлайн настраиваемого закрытого периода продаж для лояльной аудитории (зритель получает уникальный код, при активации которого возможна покупка билета через виджет); онлайн-продажи билетов на все мероприятие в закрытом режиме по промо-кодам и паролям (онлайн-фейсконтроль — на мероприятие может пройти только выборочная/лояльная аудитория); онлайн-продажи билетов в приватную зону по промо-кодам и паролям (особая зона для наиболее лояльной аудитории).

Сервис закрытых продаж позволяет организатору использовать защиту, открывающую доступ к виджету покупки билета только при наличии уникального кода. Фактически закрытая продажа — это блокировка заказа, открывающаяся только при помощи кода, пояснили в компании.

Как известно, в последние годы организаторы мероприятий и культурных событий стараются развивать программу лояльности для зрителей. Сервис закрытых продаж — инструмент ее развития, отметили в Tickets Cloud. «На Западе артисты щепетильно относятся к лояльным зрителям, поэтому закрытая sale-модель там не в новинку. Поклонники за ту или иную активность получают от артиста уникальный пароль, который можно ввести на этапе предварительной или основной продажи и купить билет на наиболее удобное место. Обычно закрытый период длится от нескольких часов до нескольких дней, а затем билеты поступают в открытую продажу», — рассказали в компании.

В России также все больше и больше организаторов сталкивается с потребностью введения закрытых продаж для наиболее лояльной аудитории. Сервис закрытых продаж от Tickets Cloud уже был опробован в ноябре в рамках продажи билетов на концерты европейского тура Робби Уильямса в Санкт-Петербурге и Москве. Одним из основных условий артиста была предварительная закрытая продажа билетов для фанатов по уникальным кодам.

Новый сервис закрытых продаж билетов доступен при подключении к билетной платформе Tickets Cloud. Воспользоваться им могут все организаторы культурных событий и мероприятий.