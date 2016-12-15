«Яндекс» строит краткосрочный прогноз осадков с помощью нейронных сетей

«Яндекс» научился прогнозировать осадки на каждые десять минут. Для этого используется специальный алгоритм на основе нейронных сетей, который стал частью технологии «Метеум». Краткосрочный прогноз доступен на «Яндекс.Погоде» — в веб-версии и в мобильных приложениях для iOS и Android.

«Яндекс.Погода» предупреждает, когда начнётся или закончится снег и дождь там, где находится пользователь — прогноз составляется для конкретных координат. Чтобы получить данные для другой точки, достаточно указать нужный адрес. Уточнить, как будет меняться ситуация в ближайшие два часа, можно на карте: она показывает расположение снежных и дождевых «облаков» и интенсивность осадков. Выбрав нужное время, пользователь узнает, где окажутся тучи. На карте, например, можно увидеть, что сильный ливень закончится совсем скоро, поэтому лучше не спешить и переждать под крышей. Она также поможет понять, стоит ехать на работу на машине или через полчаса дороги засыплет снегом.

Для расчёта прогноза используются снимки «облаков» в атмосфере, которые раз в десять минут делают специальные приборы — метеорадары. Алгоритм на основе нейронных сетей обрабатывает несколько кадров, снятых последовательно, и моделирует следующие изображения. При этом он учитывает и некоторые другие факторы — например, карту ветров и рельеф местности. На основе смоделированных снимков строится краткосрочный прогноз. Предсказывать расположение «облаков» алгоритм обучали на выборке, в которой было примерно 800 тыс. снимков.

Метеорадары, от которых «Яндекс» получает данные, есть в 21 городе России. Каждый радар фотографирует атмосферу в радиусе 200 километров. Краткосрочный прогноз осадков доступен для любой точки, которая попадает на снимки. Узнать его могут, например, жители Москвы, Санкт-Петербурга, Архангельска, Владивостока, Волгограда, Ижевска, Казани, Краснодара, Нижнего Новгорода, Оренбурга, Петрозаводска, Ставрополя и Уфы.