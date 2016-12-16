MyKassa предоставила своим пользователям CMS-модули

Сервис моментальных платежей MyKassa предоставила своим пользователям готовые модули для популярных CMS. Так, на данный момент доступны модули для WordPress, Drupal, Joomla, CS.Cart, OpenCart. ShopCMS и «1С-Битрикс», сообщили CNews в MyKassa.

По словам представителей компании, теперь можно с легкостью перевести уже работающий проект на MyKassa, сохранив при этом все настройки CMS и платежного модуля. Подробная инструкция представлена на сайте сервиса в разделе «Документация».

MyKassa.org представляет собой сервис, который позволяет начинающим предпринимателям сделать первый шаг в интернет-продажах. Продавцу достаточно пройти несложную регистрацию и добавить товар, услугу или свой интернет-магазин. После этого продавец получает ссылку, посредством которой можно будет осуществлять продажи.

«Одним из условий успешной интернет-торговли является функциональность и надежность системы управления. Подготовленные нами модули в полной мере позволяют использовать все те возможности, которые предоставляют CMS. При этом список модулей, предоставляемых нашей системой, будет расширяться, что позволит интернет-предпринимателям создавать для себя наиболее комфортные условия», — заявила Ева Смирнова, коммерческий директор компании MyKassa.