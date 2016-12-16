ТТК в 10 раз увеличил скорость интернета для «Московского Индустриального Банка» в Воронеже

Компания «Транстелеком» увеличила скорость широкополосного доступа в интернет (ШПД) для «Московского Индустриального Банка» (МИБ) в Воронеже. Об этом CNews сообщили в «Транстелекоме».

В рамках договора макрорегиональный филиал «Центр» компании увеличил скорость доступа в интернет для Воронежского подразделения «Московского Индустриального Банка» в 10 раз. Первый контракт с МИБ на предоставление интернета и телефонии от «Транстелекома» был заключен в 2011 г., на сегодняшний день телекоммуникационными услугами пользуются три филиала в Воронеже, Лисках и Россоши.

«Мы обеспечиваем современными услугами связи российские и международные банки уже более 15 лет, — отметил директор по работе с операторами связи макрорегионального филиала «Центр» компании ТТК Александр Белов. — Взаимодействие с предприятиями финансовой сферы является для нас одним из приоритетных в сегменте В2В. На сегодняшний день услугами макрорегиона в Центрально-Черноземном регионе пользуются более 70 банков».

Макрорегиональный филиал «Центр» предоставляет корпоративным клиентам полный комплекс телекоммуникационных услуг: местной и внутризоновой, междугородной и международной телефонной связи, доступ в интернет на скорости до 100 Мбит/с, создание IP VPN (виртуальной корпоративной IP-сети), предоставление в аренду цифровых междугородных и международных каналов связи.