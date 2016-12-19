Доступ к «БОСС-Кадровику» теперь возможен через веб-интерфейс

В декабре 2016 г. компания «БОСС. Кадровые системы» — производитель системы управления персоналом и расчета заработанной платы «БОСС-Кадровик» — объявила о появлении в линейке технологических реализаций своей системы принципиально новой версии с возможностью работы с данными через веб-интерфейс. Речь, в первую очередь, идет о продукте, использующем СУБД Oracle Database.

Трехзвенная архитектура программы на базе Oracle Application Server долгое время позволяла решать все задачи. Однако сам масштаб применения крупными заказчиками системы «БОСС-Кадровик» и потребность в массовой организации рабочих мест не только постоянно работающих пользователей, но и рядовых сотрудников, стали требовать новых решений с точки зрения технологий и стоимости.

По словам представителей компании, концепция новой программируемой платформы изначально была нацелена на то, чтобы обеспечить работу с системой посредством доступа через веб-браузер при сохранении привычного для Windows-пользователей «интерфейсного богатства возможностей» и обеспечении визуальной простоты мобильных приложений для массового доступа работников и соискателей.

Новая трехзвенная архитектура включает в себя веб-браузер (в списке рекомендованных для использования — большинство известных), сервер приложений «БОСС-Кадровик», работающий теперь на веб-сервере (Apache, IIS и другие) и собственно базу данных «БОСС-Кадровик» на Oracle Database. Новая реализация работает с той же самой БД, что и предыдущая, обеспечивая, тем самым, спокойный переход клиентов на новые технологии, подчеркнули в «БОСС. Кадровых системах».

Пользовательский интерфейс работает на базе технологий HTML, Java Script и Ajax. В составе платформы реализован инструментарий разработки, который ориентирован в основном на прикладных программистов, работающих на уровне бизнес-логики и модификации конечных пользовательских интерфейсов. Все экранные формы могут быть построены на базе предоставляемой инструментом типовой html-страницы. По словам главного инженера-программиста компании «БОСС. Кадровые системы» и проектировщика платформы Юрия Гончарова, общую концепцию прикладного программирования в новой среде хорошо иллюстрирует слоган «No HTML, No CSS — Only JS».

«Сегодня на первый план для наших клиентов выходят две вещи — практическая реализация концепции Digital HRM, связанная с гигантским расширением доступа, и одновременная оптимизация стоимости владения информационной системой, — рассказал генеральный директор компании «БОСС. Кадровые системы» Евгений Кучик. — Именно эти две цели и преследует выпуск новой технологической платформы “БОСС-Кадровик”».

В ближайших планах компании — разработка методики совместного использования нового подхода и программируемой среды RP Server, которая лежит в основе версии продукта «БОСС-Кадровик» на платформе Microsoft SQL Server.