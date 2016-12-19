МТС запустил бесплатный Wi-Fi в международном терминале «Толмачево»

МТС объявил о запуске первой общественной сети Wi-Fi с идентификацией пользователей на территории международного терминала аэропорта «Толмачево». Как рассказали CNews в компании, МТС установил в секторе «Б» (международные авиалинии) терминального комплекса несколько точек доступа, которые подключены к высокоскоростным оптическим каналам и обеспечивают доступ в интернет одновременно всем посетителям и сотрудникам международного терминала аэропорта.

Бесплатный Wi-Fi доступен в залах прилета и вылета и других местах ожидания. Авторизация пользователей в общественной сети Wi-Fi МТС происходит в соответствии со всеми требованиями законодательства РФ: пользователь вводит номер мобильного телефона в специальное поле, после чего получает SMS-сообщение с паролем, который используется для входа в сеть.

«В первую очередь, проект направлен на повышение комфортности пассажиров, ведь бесплатный доступ в интернет сейчас наиболее востребован – по статистике, две трети пассажиров выходят в сеть после приземления в аэропорту. Отмечу, что это завершение проекта – в 2014 году мы уже обеспечили общественной сетью Wi-Fi терминал внутренних рейсов аэропорта Толмачево», - сказал директор МТС в Новосибирской области Александр Соловенчук.

«Аэропорт Толмачево всегда стремится к повышению качества услуг, предоставляемых пассажирам в терминальном комплексе. Поэтому в партнерстве с МТС мы сделали все необходимое для осуществления этого проекта», - отметил генеральный директор аэропорта «Толмачево» Евгений Янкилевич.

Постановление правительства №758, которое вступило в силу 13 августа 2014 г., требует от владельцев заведений с открытыми сетями Wi-Fi проводить обязательную идентификацию пользователей. Согласно разъяснениям Минкомсвязи, для этого можно использовать документ, удостоверяющий личность пользователя, его учетную запись на сайте Госуслуг или проводить авторизацию с помощью SMS.

Международный аэропорт Новосибирск (Толмачёво) — крупнейший за Уралом транзитный авиаузел на важнейших направлениях между Европой и Азией. Пропускная способность на внутренних авиалиниях составляет 1800 пассажиров в час, на международных – 1300 пассажиров. Аэропорт имеет две взлётно-посадочные полосы I и II категории ICAO.