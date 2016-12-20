Банк ВТБ24 с помощью «Мультикарты» и Paymo запустил сервис card2card

При поддержке процессинговой компании «Мультикарта» банк ВТБ 24 в партнерстве с платежной системой Paymo запустил сервис card2card — услугу по переводу денежных средств с карты на карту на сайте www.paymo.ru. Об этом CNews сообщили в ВТБ.

Сервис позволяет оперативно осуществить онлайн-перевод между картами любых банков. Для того чтобы перевести деньги плательщику, необходимо указать данные своей карты и номер карты получателя. Для подтверждения платежа достаточно ввести SMS-код, пояснили в банке

Кирилл Свириденко, генеральный директор компании «Мультикарта», так прокомментировал запуск сервиса: «Компания “Мультикарта” выступает стратегическим партнером различных проектов, реализуемых финансовыми компаниями. Переводы с карты на карту является востребованным сервисом среди людей, так как позволяет быстро и оперативно переводить денежные средства близким, родственникам и друзьям».

«Запуск совместного проекта с нашим партнером ВТБ 24 — важный шаг для нас. Сервисы card2card уже можно найти на сайтах множества банков, платежных систем, финансовых порталов, заботящихся об удобстве своих плательщиков. Наше решение поможет клиентам обеспечить своих пользователей современным сервисом: оплата в эргономичном фрейме с минимальным количеством заполняемых полей здорово экономит время плательщика. Мы выстраиваем бизнес, в первую очередь, ориентируясь на стратегию кастомизации и клиентонаправленности», — заявил Иван Малов, операционный директор компании Paymo.

Как добавили в ВТБ, безопасность проведения платежей обеспечивает применение современных технологий защиты.