«Азбука Вкуса» перевела сайт и интернет-магазин на платформу SAP Hybris Commerce

Компания «Азбука Вкуса», работающая в сфере розничной торговли продуктами питания, объявила о переводе сайта и интернет-магазина компании на цифровую платформу на базе SAP Hybris Commerce. Новое решение обеспечивает более высокую производительность и стабильную работу портала av.ru, сообщили CNews в «Азбуке Вкуса». В ходе проекта также реализованы сложные бизнес-процессы, специфичные для продуктового ритейла. Интегратором выступила компания AT Consulting.

По словам представителей компании, смена платформы позволяет интернет-магазину «Азбуки Вкуса» стабильно работать под высокой нагрузкой, обеспечивая быстрый и удобный сервис для покупателей. Кроме того, реализован фасетный поиск, разработан адаптивный дизайн, выполнена интеграция с программой лояльности. Новая платформа позволит в будущем быстро наращивать функциональность сайта — в частности, сделать сайт более персонализированным. Покупателям будут предлагаться виджеты с информацией о продуктах и услугах, которые соответствуют профилю каждого конкретного клиента.

В рамках проекта команда реализовано API — системные интерфейсы для интеграции с внешними информационными системами. Эта функциональность дала возможность запустить новое мобильное приложение «Азбуки Вкуса» уже через месяц после миграции, а также в будущем позволит легко связать портал с различными партнерскими приложениями и сервисами. Для интеграции сайта с бэкофисными системами «Азбуки Вкуса» (ERP, WMS, CRM) внедрена интеграционная шина «DаDa-Мост», которая является разработкой AT Consulting на базе решения с открытым исходным кодом.

В момент переключения на новую платформу период даун-тайм составил менее двух часов. В ходе миграции были перенесены все пользовательские данные, в том числе история заказов, адреса доставки, привязки к социальным сетям и другая информация. Это позволило сделать переход комфортным и незаметным для покупателей, отметили в компании.

«В век цифровых коммуникаций “Азбука Вкуса” заинтересована в том, чтобы быть доступной для наших покупателей. Перенос сайта на новую ИТ-платформу, а также сопутствующие возможности по оптимизации интернет-торговли — большой шаг по созданию единого решения, которое позволит людям делать покупки в “Азбуке Вкуса” в любое время, в любом месте и с любых устройств», — заявил директор по омниканальной торговле компании «Азбука Вкуса» Егор Ланько.

«AT Consulting обладает большим опытом в части реализации цифровых каналов взаимодействия с пользователями. И хотя для нас это первый диджитал-проект такого масштаба в ритейле, накопленная экспертиза цифровой трансформации в других отраслях помогла завершить работу в намеченный срок и успеть к высокому предновогоднему сезону. Уверены, что решение позволит “Азбуке Вкуса” предоставлять своим покупателям современный онлайн-сервис должного качества и поддержать рост продаж через интернет», — подчеркнул партнер AT Consulting Сергей Тиняков.