«Мегафон» проводит мобильный интернет в уральскую глубинку

«Мегафон» объявил об установке базовой станции в д. Половинка Чебаркульского района, где проживает 351 человек. Как рассказали CNews в компании, первыми качество сигнала оценили заместитель Губернатора Челябинской области Руслан Гаттаров и министр информационных технологий и связи Александр Козлов, который по видеосвязи доложил об успешном запуске объекта связи.

Установка базовой станции «Мегафона» при поддержке правительства Челябинской области стала продолжением государственной программы по интернетизации малых населенных пунктов численностью от 250 до 500 человек. Оптико-волоконный канал передачи данных до базовой станции обеспечила компания «Ростелеком».

До сегодняшнего дня в Половинке был очень слабый сигнал голосовой мобильной связи, а мобильного интернета не было совсем. Виной тому – сложный рельеф местности и густой лесной массив. Теперь половинчане смогут комфортно выходить в глобальную сеть на 3G скоростях до 10 Мбит/с. Улучшения связи также почувствуют более 300 жителей соседней деревни Крыжановка.

Качество мобильной связи в Половинке заместитель губернатора Челябинской области Руслан Гаттаров и министр информационных технологий и связи Александр Козлов проверили лично, протестировав возможность проведения сеанса видеосвязи между Половинкой и Челябинском.

«На областном уровне мы поддерживаем данный проект, прилагаем необходимые усилия, чтобы подобное взаимовыгодное сотрудничество операторов связи и органов местного самоуправления приводило к расширению спектра предоставляемых услуг жителям Челябинской области. Хочу пожелать компаниям не останавливаться на достигнутом, дальше идти в глубь области, обеспечивать малые населенные пункты высокоскоростной и надежной связью» - отметил Руслан Гаттаров.

«Проект позволит устранить цифровое неравенство малочисленных населенных пунктов Южного Урала. В прошлом году для выхода в сеть интернет в Половинке появилась точка доступа Wi-Fi. И уже в этом году здесь обеспечена качественная сотовая связь и скоростной мобильный интернет», - сказал Александр Козлов.

«Жители Половинки получили отличный подарок к Новому году. Теперь в праздничную ночь быстрый интернет от «Мегафона» сделает их по-настоящему рядом со своими близкими и друзьями, как бы далеко от них они не находились. Улучшая связь, улучшаем качество жизни простых людей – это и есть в нашем понимании ответственный подход в бизнесе», - отметил директор Челябинского отделения компании «Мегафон» Игорь Остатюк.

«Проект направлен на создание комфортных и современных условий жизни в самых маленьких деревнях, и по степени положительного влияния сравним с планом электрификации всей страны. Ведь построенная нами интернет-инфраструктура может использоваться не только для организации мобильной связи, но и для установки банкоматов, платежных терминалов, для обеспечения интернетом школ, библиотек, медицинских учреждений, почтовых отделений, дежурно-диспетчерских служб, а также для предоставления высокотехнологичных телеком-услуг, таких, как интерактивное телевидение», - сказал директор Челябинского филиала «Ростелекома» Александр Белейчев.