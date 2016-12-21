«Мегафон» расширил покрытие сети 4G в 32 населённых пунктах Чечни

«Мегафон» завершил этап технической кампании по расширению покрытия LTE-сетями в 32 населённых пунктах Чеченской республики. Высокоскоростным мобильным сигналом в сетях четвертого поколения дополнительно обеспечены ещё свыше 300 тыс. жителей региона, сообщили CNews в «Мегафоне».

Так, скоростным 4G-интернетом теперь пользуются абоненты оператора в 15 населённых пунктах Грозненского района: Чечен-аул, Старые Атаги, Толстой-Юрт, Побединское, Пригородное, Петропавловское, Кулары, Октябрьское, Горячеисточненская, Ильинская, Долинский, Гикало, Виноградное, Беркат-Юрт и Комсомольское. В Ачхой-Мартановском районе прогрессивная мобильная сеть доступна в Хамби-Ирзи, Катыр-Юрте, Закан-Юрте и Валерике, а также в сёлах Мескер-Юрт, Герменчук, Белгатой, Гехи, Гойты, Алхан-Юрт Шалинского и Урус-Мартановского районов. В Шелковском и Наурском районах 4G-сеть появилась в станицах Червлённой и Калиновской, в Курчалоевском районе — в сёлах Цоци-Юрт и Гелдагана. В Гудермесском районе технология LTE доступна жителям города Гудермес, а также сельским жителям из Джалки и Нового Беноя.

«Сейчас мы обеспечиваем прогрессивные возможности скоростного интернет-доступа, что высоко ценят наши клиенты — уже порядка 50% региональных абонентов активно пользуются мобильным интернетом в сетях 3G/4G компании, — рассказал Саид-Эми Сугаипов, директор отделения «Мегафон» по Чеченской республике. — Популярность 4G-услуг постоянно растёт: за последние полгода объёмы потребления интернет-трафика в сетях четвертого поколения удвоились. Мы стремимся обеспечить ещё более высокое качество интернет-услуг, поэтому активно развиваем географию скоростного 4G-покрытия, запуская такие станции не только в крупных городах, но и в станицах, сёлах и аулах».

Ключевым отличием сетей 4G от предыдущего поколения связи является высокая скорость передачи данных до 100 Мбит/с, что в 5-7 раз выше, чем в сетях 3G. При этом стоимость мобильного интернета для абонентов «Мегафона» не меняется, но возрастают качественные показатели связи — скорость, устойчивость соединения и пр. Например, на скачивание полнометражного фильма объёмом 1,5 ГБ в сети 3G абонентам нужно около часа, а в сети 4G — до 10 минут, указали в операторе. Кроме того, LTE-сети позволяют быстро получать и отправлять «тяжёлые» файлы объёмом 1 ГБ и более, смотреть видео в FullHD-качестве без ожидания загрузки, пользоваться интернет-браузером с большим количеством вкладок без задержек при открытии страниц, работать с онлайн-плеерами, раздавать Wi-Fi на несколько устройств, комфортно играть в онлайн-игры и т.д.