«Яндекс.Маркет» и GfK Rus представили исследования розничного онлайна в России

Согласно данным исследования, подготовленного аналитической группой PR-департамента «Яндекс», доля онлайн-покупателей, которые оформляют заказы в китайских интернет-магазинах, растёт высокими темпами. Осенью 2016 г. она впервые сравнялась с долей покупателей, заказавших товары в России за пределами своего родного города. Основные данные получены по итогам опроса российских онлайн-покупателей, проведённого в сентябре 2016 года.

Ещё весной 2016 г. GfK Rus провела опрос, по данным которого количество интернет-покупателей в России за год выросло. Так, каждый четвёртый житель России в возрасте от 16 до 55 лет за год купил хотя бы один товар в интернете, в то время как весной 2015 г. покупателем был лишь каждый пятый.

Основные причины, по которым россияне покупают онлайн, остались прежними: экономия времени и денег, возможность заказать товар, которого нет в обычных магазинах. Люди предпочитают зарубежные интернет-магазины отечественным в первую очередь из-за возможности сэкономить, но долгая доставка часто останавливает покупателей.

В 2016 г. оплата покупок банковской картой впервые стала популярнее оплаты наличными. 71% опрошенных заявили, что за последний год они хотя бы раз расплачивались за покупки в интернете банковской картой. Наличными платили 68% покупателей — этот показатель снижается четвёртый год подряд. Правда, как способ оплаты в момент получения товара карты пока отстают от наличных.

Развитие российского рынка онлайн-торговли в 2016 году

Популярность способов доставки в разных городах во многом зависит от того, в каких магазинах жители чаще всего совершают покупки. В небольших населённых пунктах, куда товары доставляют из других городов и стран, самый популярный способ доставки — почтой. Так получали заказы 67% пользователей. В Москве чаще предпочитают местные магазины. Там самая большая доля покупателей, использовавших курьерскую доставку, — 71%.

В 2016 г. 64% российских интернет-покупателей совершили хотя бы одну незапланированную покупку. Женщины оформляли заказы спонтанно чаще мужчин: 70% против 58%. Респонденты говорят, что к импульсивным покупкам их подталкивали скидки и акции магазинов.

Чаще всего спонтанно покупают косметику и парфюмерию — доля незапланированных заказов в этих категориях составляет 44%. Одежду, обувь и товары для детей тоже приобретают, не планируя, — в этих категориях доля импульсивных покупок составляет 43% и 38% соответственно.