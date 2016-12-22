В «Яндекс.Деньги» добавлена возможность отправки перевода другу в «ВКонтакте»

Яндекс объявил о том, что теперь пользователи приложения «Яндекс.Деньги» для любых устройств под ОС Windows 10 могут отправлять денежные переводы в социальной сети «ВКонтакте». Как рассказали CNews в компании, перевести средства можно любому человеку из списка друзей, если у него в профиле указан мобильный номер.

Чтобы отправить перевод новым способом, нужно выбрать функцию «Другу из ВКонтакте» в приложении сервиса. Деньги можно перевести из электронного кошелька, а получить — на кошелёк или, если его нет, на банковскую карту.

«Мы создали новый сервис с помощью открытого API ВКонтакте. Первыми отправлять переводы из приложения Яндекс.Денег друзьям в соцсети смогут владельцы устройств на Windows 10. В начале следующего года эта возможность появится также у тех, кто пользуется iOS», — сказал Илья Мещеряков, руководитель направления мобильных продуктов «Яндекс.Денег».

Приложение «Яндекс.Деньги» для Windows 10 вышло в мае 2016 г. С тех пор число пользователей всех версий приложения на Windows выросло на 30%. Оно позволяет переводить деньги другим людям, погашать штрафы ГИБДД, оплачивать сотовую связь, домашний интернет, ЖКУ и многое другое. Пользователи могут скачать приложение в Магазине Windows и установить на любое устройство с Windows 10 — смартфон или планшет, ноутбук или настольный компьютер.