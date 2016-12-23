«Мегафон» подготовил мобильные сети в южных регионах к праздничным нагрузкам

«Мегафон» объявил об увеличении на 30% пропускной способности мобильных сетей в рамках подготовки технической инфраструктуры к надёжной работе в новогодние праздники на Кубани, в Адыгее и Ростовской области. Как рассказали CNews в компании, технические специалисты «Мегафона» улучшили работу сетей связи в многочисленных курортных районах Краснодарского края и Адыгеи, на федеральных трассах и в местах проведения праздничных массовых мероприятий в крупных населённых пунктах. В Краснодаре — это традиционно Театральная и Пушкинская площади, улицы Красная, Красноармейская, Дзержинского, Рашпилевская, Ставропольская и аэропорт, парки отдыха и крупнейшие микрорайоны города. Кроме того, улучшено indoor-покрытие в популярных торгово-развлекательных центрах «Галерея», «Красная Площадь», «Мега Адыгея», «OZ МОЛЛ» и «СБС Мегамолл».

«В работе сетей связи усиливается интернет-тренд: обычные sms-поздравления замещают сообщения и звонки в мессенджерах/соцсетях, онлайн-трансляции с места событий. По традиции новогодние и рождественские праздники дают максимальный рост data-контента, а нагрузка на сети передачи данных возрастает в 5-7 раз, – сказал Олег Постных, директор по инфраструктуре Кавказского филиала «Мегафон». – В прошлую новогоднюю ночь-2016 наши абоненты в очередной раз поставили рекорд по интернет-общению, «прокачав» в южных сетях порядка 200 Тб данных. Мы ожидаем, что в этом году трафик увеличится ещё на 30%, поэтому с сентября готовили наши станции в крупных городах к экстремальным нагрузкам, уделив особое внимание повышению ёмкости каналов передачи данных. Отдельные мероприятия мы провели для улучшения качества голосовых услуг на международных и междугородных направлениях. Уверен, что поздравления наших абонентов, отправленные из любой точки мира, будут быстро доставлены всем адресатам».

В Ростове-на-Дону «Мегафон» заранее настроил работу сетей LTE на максимальные интернет-скорости – до 150 Мбит/с, а сети LTE-Advanced, уже доступные клиентам компании в центральной части южной столицы – на рекордные 300 Мбит/с. Улучшено мобильное покрытие и качество голосового сервиса в сетях 2G/3G улицах Большая Садовая, Пушкинская, на проспекте Соколова и Социалистической улице, на Театральной площади, в районах Ворошиловского и Буденовского проспектов и во всех крупных торговых центрах города. Особое внимание уделено повышению надёжности работы связи в районе Соборной площади, где рядом с главной ёлкой города соберутся тысячи жителей и гостей донской столицы, чтобы в радостной атмосфере встретить главный праздник зимы.

В новогодние каникулы единым центром управления сетью (ЕЦУС) «Мегафона» в усиленном круглосуточном режиме ведётся оперативный мониторинг работы мобильных сетей в каждом населённом пункте юга России для снижения рисков возникновения аварийных ситуаций. Компанией удвоено число консультантов контактного центра в целях обеспечения высокого качества обслуживания абонентов в новогоднюю/рождественскую ночь.