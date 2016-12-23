МТС сообщил о значительном росте 4G-трафика в Мордовии

МТС сообщил о значительном росте объемов потребления мобильного data-трафика в сети LTE МТС в Мордовии. Как рассказали Cnews в компании, за год, с ноября 2015 по ноябрь 2016 г., объем мобильного трафика в регионе вырос в более чем в 4,5 раза.

За год общее потребление data-трафика абонентами МТС в Мордовии увеличилось почти вдвое. Увеличение объемов потребления трафика абонентами МТС в Мордовии стало возможно благодаря активному развитию сетей «третьего» и «четвертого» поколений, наличию доступных и современных устройств в рознице оператора и появлению тарифов для активного пользования мобильным интернетом, таких как SMART «Безлимитище».

«Мы стремимся предоставлять своим абонентам в Мордовии самые современные услуги на максимальном уровне комфорта. Когда речь заходит о сервисе передачи данных, неизменным аргументом «ЗА», становятся скорости мобильного интернета, покрытие сети и доступные тарифные планы. Мы продолжаем развивать инфраструктуру в регионе, расширяем ассортимент доступных устройств в собственной рознице и, безусловно, выводим на рынок тарифы, которые позволяют нашим абонентам пользоваться мобильным интернетом, не задумываясь о трафике», — отметил директор МТС в Мордовии Максим Семенов.

МТС продолжает реализацию программу строительства и модернизации собственной инфраструктуры сети в Республике Мордовия. Сегодня скорости до 75 Мбит/с в сети 4G-МТС доступны не только в столице региона, но и в Озерном, Луховке, Николаевке, Ялге, Монастырском, Горяйновке и других.