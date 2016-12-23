Объем трафика в сети 4G МТС в Ярославской области вырос за 2016 год более чем в 2,5 раза

Телекоммуникационный оператор МТС подвел итоги развития сети МТС в Ярославской области. В 2016 г. оператор значительно расширил существующее покрытие сетей 3G и 4G, в результате чего общий объем мобильного трафика в сетях оператора вырос почти вдвое, а трафик в сети 4G — более чем в 2,5 раза, сообщили CNews в МТС.

В настоящий момент четверть всех мобильных данных, переданных в сетях МТС, приходится на сеть «четвертого поколения». Рост трафика и увеличение доли сети 4G стали возможны благодаря расширению существующего покрытия сети LTE, в том числе за счет использования частоты 1800. Сеть 4G МТС впервые появилась в нескольких населенных пунктах Ростовского района, таких как поселок Петровское и село Любилки, а также в деревне Турыгино Ярославского района.

МТС также провела масштабные работы по повышению качества сети 3G в Ярославле, уделив особое внимание новостройкам и жилым комплексам города, в том числе микрорайону Сокол, Суздалка, Липовая гора, Брагино, Тверицы, Пятерка, ЖК «Зеленый квартал», «Дубрава» и «Яблоневый посад», а также поселкам Щедрино и Ивняки. Кроме того, оператор повысил качество сигнала в ТЦ «Вернисаж», «Леруа Мерлен», «Лотос» и «Гигант».

Вместе с тем, не остается без внимания и качество голосовой связи. В рамках стартовавшей ранее масштабной модернизации сети 2G в Ярославской области, МТС завершила первый этап работ по оптимизации качества голосовой связи в 30 населенных пунктах в Ростовском, Переславском и Гаврилов-Ямском районах, а также вдоль федеральной трассы М8. Сейчас работы ведутся в Ярославле, следующий на очереди — Рыбинск, рассказали в компании.

Что касается популярности мобильного интернета среди жителей области, то главные интернет-«качки», по данным МТС, живут в Ярославле — общий объем мобильных данных, которые они передали по итогам 2016 г., эквивалентен более чем 170 тыс. часам онлайн-просмотра хоккейных матчей команды «Локомотив». В топ-5 интернет-активных районов также вошли Рыбинский, Ярославский, Ростовский и Угличский. При этом лидерами по росту популярности мобильного интернета стали абоненты МТС в Любимском, Угличском, Даниловском районах, а также в Ярославле и Переславль-Залесском — в среднем потребление интернета МТС по итогам 2016 г. выросло почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«В рамках соглашения с Правительством региона за последние два года мы инвестировали более миллиарда рублей в развитие телеком-инфраструктуры Ярославской области. Такие масштабные инвестиции позволили нам улучшить и расширить существующее покрытие и качество сетей МТС в регионе, в том числе высокоскоростной 4G за счет использования частоты 1800, а также начать масштабное обновление оборудования 2G. В результате мы обеспечили несколько сотен жителей во всех районах области качественными услугами голосовой связи и мобильным интернетом. Мобильный трафик в сетях МТС растет, а значит, наши абоненты довольны качеством услуг. И мы не собираемся останавливаться на достигнутом», — заявил директор компании МТС в Ярославской области Алексей Сальва.

Развитие сети МТС в Ярославской области

По информации оператора, сегодня сетью 2G МТС могут воспользоваться жители практически всей населенной территории области. 3G-сеть оператора доступна жителям даже малых населенных пунктов региона. На 100% базовых станций сети 3G запущена современная технология Dual Carrier-HSDPA+, которая обеспечивает скорость до двух раз выше по сравнению со средней скоростью загрузки с использованием технологии HSPA+. Скоростной сетью 4G МТС на сегодняшний день обеспечено более 900 тыс. жителей области.