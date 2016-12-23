Tickets Cloud представил прогноз развития рынка культурных событий на 2017 год

Tickets Cloud представил результаты исследования российского билетного рынка и выявил тренды его развития на будущий год. Как рассказали CNews в компании, одним из главных показателей развития рынка станет увеличение продаж билетов на 15-20% за счет перехода к концепции единого билетного поля.

По результатам исследования были выделены три основных тренда: переход к концепции единого билетного поля (по аналогии с рынком продажи авиа- и ж/д-билетов), объединение первичного (от организаторов и дистрибьюторов) и вторичного рынка (перекупщики) и развитие m-commerce с использованием мобильных приложений, ботов мессенджеров и соцсетей (Telegram и Facebook).

Следование рынка за основными трендами позволит организаторам мероприятий получать дополнительные средства - продажи билетов вырастут на 15-20%, перекупщикам выйти из тени и продавать билеты онлайн на одних площадках вместе с первичным рынком, а зрителям получать доступ к полному пулу билетов благодаря разрешению проблемы квотирования.

Сегодня российский билетный рынок работает по модели квотирования: билеты распространяются организаторами неравномерно между разными дистрибьюторами. Однако рынок стремится к концепции единого билетного поля, когда все дистрибьюторы (и зрители) имеют доступ к полному пулу билетов.

Концепция аналогична с рынком продажи авиа- и ж/д-билетов, где агрегаторы имеют доступ к единой базе билетов (через глобальные системы дистрибуции - преимущественно, Amadeus и Galileo).

По оценкам Tickets Cloud, при внедрении концепции единого билетного поля уровень продажи билетов вырастет на 15-20%: организаторы смогут больше зарабатывать, а зрителю станет проще искать необходимый билет через общий пул.

Концепция объединяет всех игроков ивент-индустрии и дает организаторам мероприятий эффективные инструменты для развития бизнеса (увеличение прибыли за счет продажи большего количества билетов). Единое билетное поле подразумевает конкуренцию за зрителя, а не за лучшую билетную квоту.

В западных странах вторичный рынок (спекулятивный) продажи билетов работает так же прозрачно, как и первичный (билеты от организаторов и дистрибьюторов). Российские же перекупщики не платят налоги и работают нелегально.

Первичный билетный рынок России уходит в онлайн: около 65-70% билетов в Москве и Петербурге, не менее 30% по регионам - продается прозрачно, в электронном виде. По нашим прогнозам, в 2017 году в России должны появиться платформы, на которых билеты первичного и вторичного рынка будут объединены. На сайте-агрегаторе, на странице мероприятия будут появляться билеты как от организатора или дистрибьютора, так и от перекупщиков. Зритель сможет свободно выбирать билет в зависимости от его стоимости и своего предпочтения.

Это не только позволит перекупщикам быстрее продавать свои билеты, но и выведет вторичный рынок из тени.

Почти у каждого билетного оператора есть свое мобильное приложение. Однако билетный оператор может продавать лишь ту часть билетов (квоту), которую он получил от организаторов и только на те мероприятия, чьи билеты он продает. Чтобы найти нужные билеты, зрителю нужно скачать как минимум несколько приложений, что существенно затруднит процесс поиска нужного билета.

Проблему с m-commerce на российском рынке должен решить мобильный метапоисковик - он объединит все билетные платформы и агрегаторы, предоставив доступ зрителю ко всем билетам на рынке.

Следуя глобальному тренду, в российскую индустрию электронных билетов придут чат-боты. Билетные платформы уже разрабатывают собственных чат-ботов, которые смогут подбирать нужные мероприятия и билеты на них, а также оказывать простую техническую поддержку, консультируя покупателей.

К новому типу организаторов event-индустрии относятся те организаторы, которые продают значительную часть билетов через собственные ресурсы (в первую очередь, через сайт). Для таких организаторов прямой диалог со своим зрителем и эффективные маркетинговые кампании - залог sold out`а.

По статистике Tickets Cloud, всего 5% мероприятий гарантирована полная продажа билетов. Остальные организаторы для распространения билетов прибегают к максимальному набору маркетинговых инструментов. 2016 год показал, что рекламные бюджеты на рынке организации мероприятий постепенно перетекают в digital, где появляется возможность прозрачнее и точнее анализировать каждый рекламный канал. Поэтому возрастают требования организаторов к инструментам оценки эффективности маркетинговых кампаний, которые предлагают билетные платформы (utm-метки, промо-коды, синхронизация с CRM-базой и пр.). Такие инструменты помогут повысить эффективность маркетинговых кампаний на 20-30%.

Динамическое ценообразование (формирование динамической стоимости продукта в рыночных условиях, обусловленные покупательной способностью и сроками реализации) - уже довольно привычная история для e-commerce. Предыдущие годы показали, что организаторы готовы к внедрению динамического ценообразования. Однако пока процесс происходит в ручном режиме.

Поскольку организаторам необходимы более эффективные инструменты для привлечения зрителей, в 2017 году системы автоматизированного динамического ценообразования начнут использоваться в России. На рынке появятся инструменты автоматизированного формирования цены как в рамках общего предложения (для большинства зрителей), так и индивидуального (для наиболее лояльной аудитории). Особенно активно динамическое ценообразование будут использовать организаторы, рискующие не продать все билеты.