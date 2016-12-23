В 2016 году большинство интернет-ресурсов самостоятельно ограничивали доступ к противоправной информации

В 2016 г. в Единый реестр запрещенной информации внесено 87 тыс. интернет-страниц с противоправной информацией. Количество веб-страниц, с которых противозаконные материалы по требованиям Роскомнадзора были удалены администрациями интернет-ресурсов, составило около 52 тыс. При этом 34,5 тыс. адресов (40%) были заблокированы операторами связи, сообщили CNews в Роскомнадзоре.

Веб-адреса принимаются в обработку по обращениям граждан и общественных организаций. В 2016 г. на «горячую линию» Роскомнадзора поступило 127 тыс. сообщений о наличии в Сети запрещенной информации. Эта цифра на 30% выше прошлогодней. Около 40 тыс. обращений были отклонены экспертами в связи с тем, что наличие противоправной информации не подтвердилось.

Количество поступивших в ведомство решений суда о признании информации запрещенной выросло в три раза в сравнении с 2015 г. (24 тыс. судебных решений). На основании этих решений в Единый реестр было внесено около 43 тыс. интернет-страниц. Всего судебные решения выносились по 22 категориям информации, связанной с совершением административных правонарушений или преступлений. Таким образом, Единый реестр запрещенной информации является универсальным инструментом профилактике правонарушений в интернете, отметили в Роскомнадзоре.

Кроме того, в уходящем году были заблокированы 20 мобильных приложений, распространявших экстремистские материалы.