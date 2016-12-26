К функциям «Контур.ЕГАИС» добавили учет товаров

Компания «СКБ Контур» реализовала в сервисе «Контур.ЕГАИС» функционал учета товаров. Теперь в сервисе можно не только работать с ЕГАИС ФСРАР, но и вести товароучет любых продуктов и напитков от поставки до продажи, сообщили CNews в «СКБ Контур».

Как рассказал менеджер разработки «Контур.ЕГАИС» компании «СКБ Контур» Дмитрий Хомутинин, новые функции особенно актуальны в связи с переходом большей части организаций на онлайн-кассы. Даже небольшой розничной торговой точке проще работать с кассой нового образца, если есть товароучетная система. Как минимум, она нужна, чтобы передавать номенклатуру на новую кассу, которая печатает наименования товаров в чеке (требование новой редакции 54-ФЗ).

В сервисе также появился набор функций, который, по словам разработчиков, закроет все потребности небольшого магазина: можно вести справочник товаров, в том числе заводить товары при помощи мобильного сканера, передавать на кассу данные о наименованиях товаров, ценах и штрих-кодах и получать с кассы отчеты о продажах, принимать товар по накладным от поставщика, назначать правила ценообразования и печатать ценники, проводить инвентаризацию для ведения количественного, а не суммового учета. Это поможет найти расхождения в остатках конкретных товаров в программе и на складе.

«Мы сделали товароучет в сервисе простым: в нем легко начать работать, не нужно настраивать. Есть бесплатные приложения, которые помогут сэкономить на покупке дополнительного оборудования: мобильное приложение для сканирования штрих-кодов и программа для работы кассира, которую можно установить на компьютер, планшет или кассовый терминал», — добавил Дмитрий Хомутинин.

Также в сервисе есть возможность получать отчеты и аналитику по продажам. Владельцы магазина смогут видеть актуальные данные об остатках товаров и о выручке: программа собирает с кассы отчеты о продажах и учитывает их для работы с остатками и аналитикой.

Аналитика позволит заметить проблемы и понять, как оптимизировать бизнес-процессы: можно будет получать отчеты о выручке и прибыли, остатках товаров, ценах, о продажах по магазину в целом, по группе товаров или конкретной позиции — за любой период. Также в будущем появится возможность отправить из сервиса заказ поставщику и получить накладную в режиме онлайн, указали в «СКБ Контур».