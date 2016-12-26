МТС подключил к услугам связи 66 новосибирских новостроек

МТС объявил об обеспечении фиксированным интернетом 66 многоквартирных домов в Новосибирске, инвестировав с начала 2016 г. в строительство инфраструктуры фиксированной связи МТС более 45 млн руб. Как рассказали CNews в компании, благодаря подведению фиксированного интернета в новые районы возможность получения домашних сервисов от МТС в Новосибирске появилась у более чем 17 тыс. домохозяйств.

Основную часть работ МТС провела весной и летом текущего года. Большинство жителей, чьи дома подключены к услугам МТС, проживают в высотках по улицам Татьяны Снежиной («Дискус»), Бориса Богаткова, Сергея Есенина («Совинтех»), Юрия Гребенщикова и Сергея Тюленина («Энергомонтаж»), в новом микрорайоне «Закаменский» («Инвест Строй»). Также подключены к МТС новые дома в ЖК «Новосибирский квартал» (пос. Краснообск), «Чистая слобода» (ул. Спортивная), «Матрешкин двор» (ул. Петухова и Сибиряков-Гвардейцев) и «Астра» (ул. Ипподромская и Танковая).

Возможность пользоваться домашним интернетом на скорости до 100 Мбит/с и цифровым телевидением от МТС также получили жители новостроек по ул. Фадеева, Вилюйской, Дмитрия Шмонина, в домах микрорайона «Весенний» по ул. Заречной.

Расширение сети фиксированной связи в регионе вызвало активный рост подключений цифровых услуг МТС. При этом самую большую динамику потребительского спроса демонстрируют услуги цифрового и интерактивного телевидения. Абонентская база сервисов ЦТВ в Новосибирске с начала году выросла на 17%, 4 из 5 новых абонентов подключают данную услугу вместе с «домашним» интернетом МТС. Количество новых абонентов интерактивного телевидения МТС в Новосибирской области ежемесячно увеличивается в среднем на 15%.

«Мы активно присоединяем новостройки Новосибирска к услугам МТС - с начала года впервые получили доступ к современным цифровым услугам более 47 000 жителей новостроек. По статистике потребления фиксированных интернет-сервисов, новосибирцы постоянно расширяют список используемых интернет-услуг: слушают музыку и смотрят фильмы через интернет, узнают в Сети последние новости и пользуются картами. И подключение новых домов - закономерное явление. МТС –универсальный оператор, предлагающий своим абонентам полный набор услуг связи», – отметил директор МТС в Новосибирской области Александр Соловенчук.

Сеть фиксированной связи МТС в Новосибирске, Бердске, Искитиме и Оби построена по технологии FTTB («оптика до дома»), которая обеспечивает доступ в интернет на скорости до 100 Мбит/с и позволяет не только «серфить» в интернете на комфортных скоростях, но также транслировать высококачественное цифровое телевидение в формате DVB-C. В регионе абонентам цифрового телевидения МТС в составе базового пакета доступны порядка 136 новостных, развлекательных, познавательных, спортивных каналов, 26 из которых — в HD-качестве. Пользователи могут дополнительно подключить тематические пакеты, среди которых «Наш Футбол», «Матч! Футбол!», «Viasat Премиум HD», Amedia Premium HD, «КХЛ HD», «Новостной», «Взрослый» и «Эгоист».