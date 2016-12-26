МТС сообщил о взрывном росте мобильного LTE-трафика в Чувашии

МТС сообщил о взрывном росте потребления мобильного интернет-трафика в своей сети LTE в Чувашской республике. Как рассказали CNews в компании, за год, с ноября 2015 по ноябрь 2016 г., объем мобильного трафика в регионе вырос в 9,5 раза.

Общее потребление data-трафика абонентами МТС в Республике Чувашия по итогам отчетного периода увеличилось на 74%. В ноябре 2016 г. жители Чувашской республики сгенерировали трафик, эквивалентный более 160 тыс фильмов в HD-качестве.

Наиболее активно «серфили» в сети жители столицы региона – на них пришлась половина сгенерированного трафика в ноябре текущего года, при этом почти каждый третий гигабайт был передан на LTE-скоростях. В целом, спрос на 4G в Чебоксарах за год увеличился более чем в 10 раз.

Значительный рост объемов потребления трафика абонентами МТС в Чувашской республике стал возможен благодаря комплексу факторов, включая активное развитие сетей «третьего» и «четвертого» поколений, наличие доступных и современных гаджетов в рознице оператора и тарифов для активного пользования мобильным интернетом, таких как SMART «Безлимитище».

«Жители Чувашии являются активными потребителями мобильного интернета. При этом, они стремятся не отказывать себе в скоростях и, выбирая устройства, делают ставку на гаджеты с поддержкой LTE. Передача данных на 4G-скоростях пользуется спросом не только среди наших абонентов массового рынка, но и среди представителей корпоративного сегмента. Высокие скорости и надежная сеть МТС помогают интегрировать в инфраструктуру компаний всевозможные инновационные сервисы, включая системную интеграцию и услуги из области «Интернета вещей», которые помогают значительно повышать эффективность бизнес-процессов предприятий», — отметил директор МТС в Чувашии Александр Теверовский.

МТС продолжает реализацию программу строительства и модернизации собственной инфраструктуры сети в Чувашской республике. Сегодня сеть 4G-МТС доступна не только в крупных городах, таких как Чебоксары и Новочебоксарск, но и небольших населенных пунктах, среди которых Заовражное, Лапсары, Аркасы, Новоилларионово, Сосновка, и других.