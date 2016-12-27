Аудитория сервиса WiFi Map превысила 50 млн Android-пользователей

Сервис WiFi Map сообщил о том, что количество Android-пользователей приложения WiFi Map превысило 50 млн человек. Как рассказали CNews в компании, на сегодняшний день больше всего пользователей WiFi Map проживают в Индии, Турции и Бразилии. В России сервисом пользуются более 3 млн человек.

Приложение WiFi Map позволяет получить доступ к более чем 100 млн точкам Wi-Fi по всему миру, информация о которых добавляется непосредственно пользователями сервиса. Благодаря этому, список доступных WiFi точек и паролей к ним постоянно обновляется и пополняется и на сегодняшний день содержит в себе самую актуальную информацию о WiFi-сетях в более чем 100 странах мира. Подключиться к открытой точке WiFi пользователь может непосредственно в приложении, а в случае наличия WiFi пароля достаточно просто скопировать его и ввести при подключении к беспроводной сети.

Каждый раз при открытии WiFi Map приложение будет показывать ближайшие Wi-Fi точки, которые удобно отображены на карте и отсортированы по расстоянию в зависимости от текущего местонахождения пользователя.

Еще одной ключевой особенностью WiFi Map является возможность скачать информацию обо всех WiFi-точках в той или иной стране или городе на свое устройство и получать доступ к этой информации даже при отсутствии подключения к мобильному интернету.

Можно воспользоваться функцией поиска и найти все доступные WiFi-точки не только в интересующем городе или стране, но и в отдельно взятом отеле, баре или кафе.