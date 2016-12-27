«Мегафон» запускает продажи «умных» устройств Life Control

Начиная с 27 декабря 2016 г. в российских магазинах электроники, салонах компании «Мегафон», а также на полках фирменных торговых точек в продаже появятся устройства, выпущенные под брендом Life Control — комплексной экосистемы «умных» устройств, доступных каждому и полностью готовых к мгновенному подключению и использованию. Первыми в стране новинку смогут купить жители и гости Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. Приобретенные устройства будут работать по всей стране, сообщили CNews в «Мегафоне».

Система Life Control разработана MegaLabs — 100% дочерней компанией «Мегафона». Продукт решает основной спектр задач по удаленному управлению домашними системами и обеспечению безопасности дома или квартиры. Она включает в себя ряд датчиков, обеспечивающих безопасность, а также эффективность использования электроприборов в доме, рассказали в компании. К системе также можно подключить GPS-трекер и фитнес-браслет. В дальнейшем планируется расширение ассортимента доступных устройств и датчиков.

«Life Control — новейшая экосистема устройств, объединенных в несколько направлений: “Умный Дом”, “Фитнес” и “Геопозиционирование”. Благодаря доступной цене, а также удобству управления, открытой архитектуре и множеству сценариев использования мы рассчитываем на то, что Life Сontrol станет помощником для большинства жителей страны. Сегодня мы выводим на рынок полезные устройства направления “Умный Дом”. Я уверен, что в течение ближайших лет гаджеты от Life Control станут привычным элементом домохозяйства, также как и смартфоны для современного человека», — отметил Сергей Соболев, руководитель по развитию IoT-проектов MegaLabs.

Управление системой осуществляется через портал Lifecontrol.ru, а также через мобильное приложение, установленное на смартфоне или планшете (можно загрузить из Google Play и App Store). Пользователь дистанционно управляет системой, самостоятельно задает параметры работы устройств, сценарии их совместной работы. Информация о важных событиях в режиме реального времени поступает к владельцу в виде SMS-сообщений, push-уведомлений или сообщений электронной почты.

Для работоспособности системы необходим только «Центр Умного Дома» (рекомендуемая розничная цена — p8 900), который аккумулирует информацию от всех датчиков благодаря поддержке всех современных протоколов связи. Все остальные устройства выбираются в зависимости от индивидуальных целей и конфигурации помещений, пояснили в «Мегафоне».

Комплект устройств Life Control

Так, в рамках экосистемы клиентам доступны: «умная» розетка (рекомендуемая розничная цена – p1 990) — позволяет дистанционно включать или выключать электроприборы, сохраняет данные по энергопотреблению и поддерживает создание сценариев; датчик протечки (p2 690) — проводит мониторинг затопления в реальном времени и сообщает обо всех случаях протечки воды; датчик движения (p1 550) — можно поставить на полку или закрепить на стене (угол обзора — 120 градусов); «умная» светодиодная лампа (p1 550) — позволяет удаленно управлять освещением, включать и выключать свет (доступен выбор цвета и настройка теплоты освещения); датчик открытия и закрытия (p1 490) — устанавливается на окно или дверь и реагирует на размыкание за счет встроенных сенсоров; датчик дыма (p2 390) — информирует о задымлении, диапазон действия – 20 м; Wi-Fi камера (p3 990) — обеспечивает бесперебойный стриминг видео и автоматически включает режим записи при обнаружении движения или при громком звуке (угол обзора — 125 градусов, микрофон, режим ночной съемки); датчик по уходу за растениями (p2 690) — сообщает о влажности почвы, температуре, а также уровне освещенности растений; фитнес-трекер (p2 590) — носится на руке, анализирует физическую активность и сон (данные показываются в мобильном приложении).

В начале 2017 г. комплект пополнится новыми устройствами: гео-трекером с SIM-картой — определяет координаты по GPS/ГЛОНАСС с точностью до нескольких метров (легко носить на руке, крепить к велосипеду или лямке рюкзака, можно размещать на ошейнике домашнего животного или просто оставлять в автомобиле); датчиком качества воздуха — анализирует и сообщает о содержании в воздухе монооксида углерода (СО) и летучих органических веществ (ЛОВ), а также о температуре и влажности воздуха.

По словам представителей «Мегафоне», использование системы Life Control позволяет оперативно реагировать на потенциальные угрозы, удаленно управлять электроприборами и освещением, а также отслеживать местоположение детей, домашних животных или автомобиля. Кроме этого к общей экосистеме подключается фитнес-трекер, аккумулирующий информацию о физической активности своего владельца и его сне.

Работоспособность всех устройств протестирована в реальных условиях. «Центр Умного Дома» работает через мобильный интернет, поэтому может использоваться на удаленных от городской инфраструктуры объектах — везде, где есть покрытие мобильной сети, например, в загородном доме. В этом случае он также может работать в качестве роутера для других интернет-устройств, указали в компании.

«Центр Умного Дома», а также гео-трекер работают с SIM-картами «Мегафона». Специально для Life Control оператор разработал тарифный план, учитывающий особенности работы системы.

В зависимости от объема задействованных опций и количества подключенных устройств, абонентская плата за пользование системой Life Control составит от p300 в месяц. До 1 апреля 2017 г. пользование сервисом будет бесплатным.

«Быстрый мобильный интернет от “Мегафона” позволяет задействовать огромное количество сценариев работы системы — от получения простых текстовых сообщений о срабатывании датчиков до видеостриминга в высоком качестве. Широкая зона покрытия нашей сети обеспечивает работу системы в любой точке России», — заявил Ян Кухальский, директор по новым бизнесам и партнерствам «Мегафона».