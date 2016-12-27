МТС развернул Wi-Fi с идентификацией в музее городского электрического транспорта

МТС объявил о запуске общественной беспроводной сети с идентификацией пользователей на территории Музея городского электрического транспорта в преддверии новогодних каникул. Как рассказали CNews в компании, при подключении к Wi-Fi-сети абоненты МТС получают по СМС код, который необходимо ввести в строку авторизации. Абонентам других операторов необходимо либо отправить СМС, либо совершить звонок на специальный номер, указанный на странице авторизации, после чего пользователь получает доступ в сеть.

МТС установила профессиональное оборудование, которое обеспечивает надежность и безопасность передачи данных на скорости до 20 Мбит/с.

«При формировании современного культурного пространства мы обязаны успевать за новыми технологиями, призванными упростить и ускорить обмен информацией. И свободный канал W-Fi, и другие мобильные технологии в транспортном музее, как норма жизни, сегодня позволяют получить всем желающим доступ к более полному объёму материалов о трамвайной и троллейбусной истории города. При этом гости не зависят от скорости традиционной экскурсии в группах, у них есть возможность задержаться подольше у каждого любопытного экспоната. Да, и просто поделиться впечатлениями и фотографиями в реальном времени с друзьями и подписчиками. Тем более, что новогодние каникулы – самое подходящее время для общения и новых знаний», — сказала заместитель директора Музея городского электрического транспорта Юлия Спиридонова.

«Многие пользователи уже привыкли, что практически повсеместно в публичных местах есть общедоступные Wi-Fi-сети. Когда для подключения может ничего не требоваться, в крайнем случае пароль, который можно легко найти. Однако в США, Великобритании, Израиле и во всех странах ЕС в рамках программ по противодействию терроризму уже давно внедрены и работают системы идентификации пользователей. С недавнего времени аутентификация стала обязательной и в России. Специально для предприятий, которые не готовы нести убытки, выплачивая штрафы, или отказываться от такой привычной беспроводной сети, МТС внедрила услугу «Wi-Fi для бизнеса»: мы можем настроить точку доступа как «с нуля», так и на уже имеющемся у клиента оборудовании, организовав при этом идентификацию пользователя в полном соответствии с законодательными нормами. При этом бизнес получает не только сеть Wi-Fi, отвечающую требованиям законодательства, но и все преимущества сети МТС: она стабильна, надежна и обеспечена всеми средствами безопасности», — отметила директор по работе с бизнес-рынком филиала МТС «Северо-Запад» Елена Абрамова.