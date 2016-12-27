Портал Wi-Fi.ru поможет москвичам подготовиться к Новому году

Портал Wi-Fi.ru продолжает развивать свои пользовательские сервисы. Компания «МаксимаТелеком», оператор бесплатного Wi-Fi в Московском метрополитене, совместно с онлайн-сервисом бытовых услуг YouDo.com запускает специальный проект «Новый Год без суеты». Об этом CNews сообщили в «МаксимаТелеком».

Таким образом, с сегодняшнего дня пассажиры смогут воспользоваться новогодними сервисами от YouDo.com на портале Wi-Fi.ru. На стартовой странице при подключении к бесплатной сети в столичном метро можно будет заказать популярные новогодние услуги. Доставить продукты к новогоднему столу, помочь навести порядок, украсить квартиру и упаковать подарки, забронировать ресторан для встречи Нового года, купить и доставить ёлку — все это и многое другое стало возможно сделать во время поездки в метро. Благодаря сервису YouDo.com москвичи смогу сберечь силы, деньги и нервы, оставив время для приятных эмоций.

«Для нас важно сделать полезный сервис для пассажиров, особенно в такой сложный период, как подготовка к новогодним праздникам. Декабрь, по статистике, самый загруженный месяц у жителей Москвы. Наш контентный проект поможем горожанам, не выходя из вагона метро, решить сразу несколько важных задач для подготовки к Новому году. Надеемся, пользователи оценят наш новый сервис, и мы сможем реализовывать подобные проекты с нашими партнерами для других, не менее приятных и хлопотных дат», — заявил Вячеслав Потепко, директор по продуктам компании «МаксимаТелеком».

Для того чтобы воспользоваться новогодней акцией, пользователям достаточно перейти на специальный раздел на портале Wi-Fi.ru и нажать кнопку «Заказать услугу». Затем пользователь попадает в мобильное приложение YouDo.com, в котором может создавать задания в 16 доступных категориях — исполнитель не заставит себя ждать, отметили в «МаксимаТелеком».