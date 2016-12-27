R-Style Softlab ускорила процедуру оформления кредитов в решении RS-Loans V.6

R-Style Softlab обновила решение для автоматизации кредитного направления банковской деятельности RS-Loans V.6, входящее в линейку АБС RS-Bank V.6. Как рассказали CNews в компании, в приложение включен веб-модуль «Работа с кредитными заявками», который облегчит процесс оформления кредитных договоров.

В веб-интерфейсе нового модуля сотрудники банка — пользователи решения смогут оперативно и с наименьшими трудозатратами оформить кредитный договор. Все необходимые для оформления заявки процедуры — фотографирование клиента, сканирование документов, просмотр истории продуктов, добавление информации по обеспечению кредита — реализованы в формате единого окна. После формирования заявки пользователь отправляет ее на рассмотрение в скоринговые системы, через несколько минут получает ответ, и, в случае одобрения, приступает к оформлению сделки. Такой подход позволяет обеспечить высокую скорость работы специалистов кредитных учреждений и минимизировать время обслуживания клиентов.

Модуль позволяет на одном рабочем месте обслуживать и физических, и юридических лиц. Для обеих категорий клиентов существует возможность редактирования списка значений в справочниках, по которым формируются заявки. Кроме того, предусмотрен прямой переход от работы с кредитными заявками к операциям по другим кредитам и депозитам.

В подсистеме используется сверхлегкий BPMN-движок бизнес-процессов, позволяющий представить маршрут прохождения кредитных заявок в виде наглядных BPMN-диаграмм и хранить их в XPDL-формате. Движок работает на промышленных серверах приложений платформ Java EE и RS Application Server и поддерживает различные графические интерфейсы пользователя.

«Функциональность модуля по работе с кредитами обладает огромным потенциалом для развития, — сообщил Лев Френкель, директор департамента банковского ПО RS-Bank компании R-Style Softlab. — Следующим нашим шагом станет добавление работы с кредитными комитетами, параллельно в заявках появятся графики, расчеты полной стоимости кредита и его минимального размера, а также договоры страхования. В будущем работа с заявками будет встроена в подсистему «Единое окно» АБС RS-Bank V.6, что позволит создать универсальное рабочее место сотрудника финансовой организации по работе с кредитами и операциям ритейла».