Сеть «Мегафона» в Иркутской области готова к новогодним нагрузкам

«Мегафон» завершил техническую подготовку к праздничным нагрузкам сетей 2G/3G/4G в Иркутской области. Это позволит жителям региона дозвониться до своих друзей и близких и поздравить их с праздником даже в периоды максимальной загруженности сети, сообщили CNews в «Мегафоне».

В частности, специалисты «Мегафона» увеличили пропускную способность мобильных сетей 2G/3G/4G на территории Иркутской области и модернизировали оборудование на базовых станциях. При этом повышенное внимание было уделено местам массовых новогодних гуляний: сквер им. Кирова в Иркутске, площадь Ленина в Братске и Ангарске, стадион «Лесохимик» в Усть-Илимске, Комсомольская площадь в Усолье-Сибирском и др.

Помимо стандартного комплекса мероприятий, связанного с подготовкой сети к праздникам, проведены работы по увеличению объема передачи данных. Это позволит абонентам «Мегафона», пользующимся мобильным интернетом, на высоких скоростях делиться впечатлениями в Сети: выкладывать фотографии и вести видеорепортажи с праздника. Стоит отметить, что с каждым годом объем потребляемого интернет-трафика растет. Так, в новогоднюю ночь 2016 г. абоненты «Мегафона» на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири скачали и передали рекордные 125 терабайт данных, что почти на 70% больше, чем было годом ранее, указали в операторе.

«Впереди новогодние праздники, и нам хочется, чтобы наши абоненты могли не только совершать звонки, но и комфортно пользоваться мобильным интернетом в то время, когда все поздравляют родных, друзей и любимых, — отметила Лариса Бодиева, директор Иркутского регионального отделения компании «Мегафон». — Мы стремимся исключить любые технические форс-мажоры в работе связи, чтобы обеспечить комфортное общение наших абонентов в любой точке региона, а также помочь им оставаться по-настоящему рядом с теми, кто им дорог».

Во время новогодних и рождественских праздников за работой сети «Мегафона» в Иркутской области будут следить оперативные дежурные, чтобы в случае возникновения непредвиденных ситуаций оперативно их устранить.