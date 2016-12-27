Соцсеть «ВКонтакте» запустила геолокационный таргетинг по точному местоположению

Рекламные объявления «ВКонтакте» теперь можно таргетировать на определённые точки на карте и адреса: торговые центры и офисы, кинотеатры и рестораны, университеты и парки. Для одного объявления рекламодатель может указать до 100 произвольных геолокационных точек на карте, а также радиус в метрах, чтобы ограничить области показа рекламы. Радиус заданной области может варьироваться от 500 метров до 100 километров, сообщили CNews в соцсети «ВКонтакте».

Таким образом, рекламодатели смогут привлекать новых клиентов, показывая рекламу аудитории, которая часто бывает рядом с их торговыми точками, или повышать продажи уже существующим клиентам ретаргетинговыми кампаниями. Аудитория, попадающая в выбранные области таргетинга, постоянно обновляется. Чтобы запустить рекламную кампанию, достаточно составить объявление, указать точку на карте, задать радиус и выбрать дополнительные настройки таргетинга, если они необходимы.

Рекламные объявления с учетом геолокационного таргетинга отображаются в полной и мобильной версиях сайта, а также в мобильных приложениях «ВКонтакте». Настройка геолокационной рекламы также доступна по API.

«В отличие от наружной рекламы, при размещении рекламных объявлений “ВКонтакте” рекламодатели могут контролировать частоту показа и время контакта с рекламным объявлением, а также менять рекламные объявления так часто, как им это необходимо. Новые возможности таргетинга помогут малому и среднему бизнесу привлекать потенциальных клиентов, находящихся в непосредственной близости от точек продаж, — отметил Александр Круглов, директор по развитию «ВКонтакте». — В процессе тестирования нового инструмента мы настроили рекламную кампанию по привлечению кандидатов на вакансию аккаунт-менеджера “ВКонтакте” и получили релевантные отклики, с которыми сейчас продолжаем работать».

В 2016 г. команда «ВКонтакте» запустила приложения сообществ, сообщения сообществ на внешних сайтах, скрытые записи и кнопки в рекламных записях, прямые короткие ссылки для сообщений vk.me и обновила инструмент «Ретаргетинг».