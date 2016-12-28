«Тинькофф Банк» купил приложение для хранения документов «ВКармане»

«Тинькофф Банк» закрыл сделку по приобретению приложения «ВКармане». Сумма сделки не раскрывается. Приложение позволяет хранить на смартфоне данные и сканы любых документов. Сервис был запущен в мае 2013 г. и работает на iOS, Android и Windows, сообщили CNews в «Тинькофф Банке». У приложения — 700 тыс. скачиваний и 150 тыс. активных пользователей на всех платформах.

«Тинькофф Банк» планирует доработать приложение и интегрировать его в инфраструктуру финансового онлайн-супермаркета Tinkoff.ru.

«Мы видим перспективу в продуктах и сервисах, которые помогают пользователям собирать, хранить, оцифровывать документы, банковские карты, карты лояльности и другие персональные идентификаторы. “ВКармане” дополнит наши сервисы и сделает их еще удобнее: пользователям не нужно будет вводить вручную данные своих документов, они смогут еще быстрее и проще совершать любые транзакции, — заявил Максим Евдокимов, вице-президент по развитию мобильных продуктов Tinkoff.ru. — Достаточно будет сохранить информацию в приложении, после чего все необходимые данные будут автоматически подтягиваться при пользовании сервисами Tinkoff.ru».

«Приложение “ВКармане” идеально вписывается в экосистему Tinkoff.ru. Мы очень многое делаем сами, но при этом внимательно следим за новыми сервисами и решениями, которые появляются на рынке, и готовы их рассматривать, если видим потенциал для синергии с нашей платформой. Эта сделка также важна для нас с точки зрения работы со стартап-командами и интеграции внешних решений в наши сервисы», — подчеркнул Артем Яманов, старший вице-президент «Тинькофф Банка».

«Мы рады, что путь, пройденный за три года активной работы, получил успешное завершение в виде этой сделки. Наш продукт переходит в надежные руки и продолжит свое развитие», — прокомментировал событие Сергей Пахандрин, основатель «ВКармане».

«Сделка по продаже “ВКармане” — одно из важнейших событий уходящего года для всей российской стартап-экосистемы. Во-первых, это один из редких выходов акселератора из портфельной компании, во-вторых, это сделка между стартапом и корпорацией, которых так не хватает нашему рынку, — отметил Дмитрий Масленников, основатель акселератора Disruptive.vc, акционера приложения. — Мы также рады заключить эту сделку именно с “Тинькофф Банком”, что говорит о высокой оценке нашего сервиса».

Пользователи «ВКармане» могут загружать в мобильное приложение изображения и реквизиты документов или любую другую информацию. Приложение позволяет обрабатывать эту информацию и пересылать контактам из телефонной книги. При этом мобильное приложение защищает данные о пользователе, отметили в банке.