Ubank реализовал модель финансового супермаркета

К концу года UBank завершил процесс формирования полноценного финансового супермаркета, который позволяет ему быть вспомогательной площадкой для продажи банковских продуктов и инструментом выбора финансовых продуктов для пользователя. Как сообщили CNews в UBank, теперь более 15 продуктов от различных банков доступны в приложении Ubank: например, депозиты, потребительские кредиты и ипотеки от 20 банков (Сбербанк, ВТБ24 и др.), в ближайшее время расширится линейка автокредитов.

Банки-партнеры выбираются по нескольким параметрам, ключевой из которых — преимущество в предложении, пояснили в UBank. После заполнения заявки на кредит или депозит пользователь получает подборку выгодных для него опций. Таким образом, он получает возможность отследить оптимальные предложения.

До текущей версии приложения Ubank предлагал пользователям получение дебетовых и кредитных карт, микрозаймы, оплату различных услуг, денежные переводы в РФ и СНГ, переводы с карты на карту и т.д. На текущий момент, по данным компании, месячная аудитория приложения Ubank составляет 1,65 млн пользователей, дневная — около 100 тыс. человек.

По словам генерального директора Феликса Хачатряна, сегодня Ubank отвечает всем стандартам тренда финансового супермаркета. «Сегодня мы по праву можем считаться одним из продвинутых решений на рынке мобильных технологий. Скорость налажена, и нас будет сложно обогнать даже крупным игрокам. В конце года Ubank завершает цикл наполнения своих полок ключевыми товарами финансового сектора. В следующем году команда намерена полностью закрыть весь финансовый спектр услуг и перейти на нефинансовые услуги», — добавил генеральный директор финансового маркетплейса.